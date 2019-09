Kurz und die Spenden: "Die ständige Skandalisierung regt mich auf"

Es war wie schon mehrfach in diesem Wahlkampf das liebe Geld, mit dem sich Sebastian Kurz auch im ORF-Sommergespräch befassen musste. Es sei "unwahr", wenn der "Falter" jetzt behaupte, dass die ÖVP auch diesmal über doppelte Buchhaltung vorhabe, neun Millionen Euro auszugeben und damit die Wahlkampfkostengrenze (7 Millionen Euro) überziehen wolle. Wahr sei: Das "fehlerhafte Gesetz" zwinge die Parteien dazu, die laufenden und die "speziellen Wahlkampfkosten" getrennt auszuweisen. Wie eben bei der Schredder-Affäre, wo die Justiz klargestellt habe, dass es keinen Zusammenhang mit der Ibiza-Affäre gebe, "wird die Wahrheit ans Licht kommen".

Auch bei den Spenden an die ÖVP, wo etwa die Milliardärin Heidi Horten fast eine Million Euro so gestückelt hat, dass diese nicht deklariert werden musste, verteidigte Kurz die Praxis als "gesetzeskonform" und wies jeden Verdacht der Korruption mit einem Vorwurf an die anderen Parteien zurück: "Die ständige Skandalisierung regt mich langsam auf", weil es die Politik diskreditiere.

Komfortable Lage

Was die Wahlwerbung selbst anbelangt, ist die Lage des Ex-Kanzlers komfortablerl. Mit dem Umfragenvorsprung von 13 bis 15 Prozentpunkten auf SPÖ und FPÖ ist die Frage nach der Nummer eins längst geklärt. Kurz wird nach der Wahl wohl wieder eine Bundesregierung anführen.

Das ist der Hauptgrund, warum im Wahlkampf umso leidenschaftlicher über Koalitionsvarianten spekuliert wird. Und da wird Kurz’ Ausgangslage immer komplizierter. Dazu haben auch jüngste Aufreger in der FPÖ beigetragen: OÖ-Landesrat Wolfgang Klinger mit seinen Ansichten zu "Mischkulturen" (siehe Seite 2) und Kärntens FP-Chef Gernot Darmann, der Häftlinge "ihre Zellen mit der Zahnbürste putzen" lassen will.

Das ist Wasser auf die Mühlen jener auch in der ÖVP nach dem Ibiza-Skandal wachsenden Gruppe, die meint, eine Neuauflage mit Blau sei aus moralischen und professionellen Gründen auszuschließen. Auf der anderen Seite macht etwa Wiens Grünen-Chefin Birgit Hebein die Tür zu, wenn sie keine Chance auf eine inhaltliche Zusammenarbeit mit Türkis sieht.

Kurz betonte einmal mehr, dass er auch nach Ibiza, der Causa Casinos, der Hausdurchsuchung bei Heinz-Christian Strache und antisemitischen Ausritten "unter den Einzelfällen leidet".

Ausschließen wolle aber nur, dass Herbert Kickl Minister in seiner Regierung werden könne. Grundsätzlich sei er für jede Koalitionsvariante, die umsetzbar ist, offen.

Die OÖN haben oberösterreichische VP-Politiker befragt, mit wem die ÖVP (nicht) koalieren soll. Während etwa Landeshauptmann Thomas Stelzer alles offenlässt, sprechen sich der Welser Stadtparteichef Peter Csar und Grieskirchens Bürgermeisterin Maria Pachner gegen eine Neuauflage von Türkis-Blau aus.

Mit wem soll die ÖVP koalieren?

„Zunächst sind die Wähler am Wort. Ich hoffe, dass die ÖVP eine starke Nummer eins wird. Dann geht es darum, wer bereit ist, den von Sebastian Kurz eingeschlagenen Weg mitzugehen. Es soll stabil weitergearbeitet werden.“

Thomas Stelzer, VP-Landeshauptmann

„Eine Zusammenarbeit mit der FPÖ ist nach Ibiza schwer vorstellbar. Die Frage ist, ob die Freiheitlichen etwas daraus gelernt haben und nicht zuletzt: Können sie sich vom Innenminister als Koalitionsbedingung trennen?“

Bernhard Baier, VP-Vizebürgermeister Linz

„Die ÖVP soll auf jeden Fall regieren und sich einen starken Partner suchen. Es geht vorrangig um Themen. Aber der künftige Koalitionspartner sollte nicht unbedingt die FPÖ sein, wenn man sieht, wie Herbert Kickl im Wahlkampf mitmischt.“

Peter Csar, VP-Obmann Wels

„Von meiner aktuellen Auslandsreise aus betrachtet – mit Distanz zur Innenpolitik, was etwa die Aussagen von Wolfgang Klinger betrifft – wünsche ich mir eine gestärkte ÖVP mit Kanzler Sebastian Kurz in Koalition mit den Neos.“

Maria Pachner, VP-Bürgermeisterin Grieskirchen

„Ich schließe niemanden aus. Mit der FPÖ kann es aber nur ohne Herbert Kickl funktionieren. Ich sehe auch bei den Grünen, Neos und der SPÖ Schnittmengen in den Zielen, die wir gemeinsam verfolgen.“

Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer OÖ