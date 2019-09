Kurz startet in Wahlkampf-Tour

Statt eines einzigen großen Wahlkampf-Events tourt der VP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz von Freitag bis Sonntag per Bus durch alle neun Bundesländer. Start der türkisen Österreich-Tour ist am Freitag um 13.30 Uhr in Wien. Von dort geht es zu einer größeren Veranstaltung nach Tulln. Am Samstag kommt Kurz nach Oberösterreich. Begleitet wird er dabei von VP-Generalsekretär Karl Nehammer.

Der Wahlkampfauftakt im Livestream (ab 13:25 Uhr):