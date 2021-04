Kurz: Sputnik-Verhandlungen "de facto am Ende angelangt"

Nach der Krise will Kurz innerhalb Europas die Frage stellen, was man anders hätte machen können, um sowohl bei der Beschaffung als auch bei der Zulassung von Impfstoffen so schnell zu sein wie die USA bzw. Großbritannien.

Auch ÖVP-Klubobmann August Wöginger verteidigte die Initiative für den russischen Sputnik-Impfstoff. Bei der Impfstoffbeschaffung dürfe es "keine Scheuklappen" geben, sagte Wöginger im Ö1-"Journal zu Gast". Österreich sollte kaufen, was möglich ist. Zur Bekämpfung der Pandemie sei es wichtig, jeden Impfstoff, der verimpft werden kann, zu bekommen. Der ÖVP-Klubobmann verwies darauf, dass Österreich schon vor einiger Zeit in Russland angefragt habe, Deutschland und Frankreich würden nun nachziehen. Wöginger sagte aber auch, dass der Impfstoff geprüft werden müsse. Dabei müsse Österreich aber nicht unbedingt auf die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) warten, sondern könnte auch selbst die Prüfung durchführen, meinte der ÖVP-Klubobmann.

