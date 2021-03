Kurz-SMS an Strache: "Halte mich nicht für ganz deppert"

274 private Textnachrichten (SMS und WhatsApp) gingen an den Ibiza-U-Ausschuss. Wie aus Berichten des "Kurier" und der „Krone“, die einen Blick auf die Protokolle werfen konnten, hervorgeht, geht es vor allem um Streitigkeiten.

Vor allem rechtsextreme Verbindungen bei der FPÖ sorgten für Konflikte. Als etwa das Rattengedicht bekannt wird, regt sich Strache über die für ihn „gar nicht gute“ Berichterstattung auf. Der ÖVP-Chef schreibt zurück: „In Summe fair verhalten. Bitte schau nur, dass da jetzt nicht mehr daher kommt, der Druck ist echt schön hoch.“

Kurz dürfte im Gegenzug sauer gewesen sein, als bekannt wurde, dass der Identitäre Martin Sellner Kontakt mit dem Christchurch-Attentäter hatte und eine Spende von diesem erhielt. Das Thema sei "eine Belastung", klagt Kurz. Später schreibt er laut Bericht: "Ich hoffe, wir finden nach Ostern wieder einen ordentlichen Modus. So bringt das wirklich nichts (....), aber bitte halte mich nicht für ganz deppert."

Ibiza-Video „halb so wild“

Humorvoll waren die Reaktionen von Kurz und ÖVP-Regierungskoordinator Gernot Blümel auf Informationen Straches über Treffen der SPÖ gewesen. Als er detailliert darüber berichtet, meint Kurz nur: "Aha, was du immer an Infos auftreibst." Eine Stunde später schreibt Strache, dass nun auch Pamela Rendi-Wagner an dem Treffen teilnehme. Und Blümel antwortet: "Hast du auch die Stuhlproben?"

Mit den großen Auswirkungen noch nicht gerechnet hat Strache einen Tag vor Bekanntwerdens des skandalösen Ibiza-Videos. „Was ist los. Was schlimmes?“, fragt der Kanzler. Die Antwort des FPÖ-Chefs: „Halb so wild. Viele falsche Vorwürfe...“