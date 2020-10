Kurz signalisiert Verkürzung der Quarantänedauer

Vor etwas mehr als einer Woche hatte Oberösterreichs Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) im Interview mit den OÖNachrichten erstmals die Forderung aufgestellt: Die Corona-Quarantänedauer solle von zehn auf fünf Tage verkürzt werden und ein Freitesten möglich sein. Sonst, so Haberlander, würden mit steigendem Infektionsgeschehen immer mehr Menschen in Quarantäne kommen. Das wäre dann ein "Lockdown durch die Hintertür", sagte Haberlander.

Am Wochenende hatten nun zuerst Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Bildungsminister Heinz Faßmann (beide VP) die Forderung von Haberlander übernommen. Gestern Abend nahm dann auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) in einem TV-Interview das Thema auf: Es wäre wünschenswert, dass es die Möglichkeit gäbe, die Quarantäne-Zeit zu reduzieren und ein Freitesten zu eröffnen, so Kurz. Einige Experten hätten sich bereits dafür ausgesprochen, so der Kanzler. Es müsse nun eine "Risikoabschätzung" gemacht werden, denn man könne diesen Weg natürlich nur gehen, wenn er wissenschaftlich vertretbar sei, sagte Kurz. Das Gesundheitsministerium prüfe die Frage gerade, so der Kanzler.

Im Gesundheitsministerium bremst man allerdings noch. "Ich bin gerade in Zeiten der massiven Zunahme der Infektionszahlen nicht bereit, ein erhöhtes Risiko für die Bevölkerung einzugehen", sagt Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne).