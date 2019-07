Kurz reagiert auf neue Schmuddelseiten im Internet

Im Internet tauchte am Wochenende eine neue Schmuddelseite mit Vorwürfen gegen VP-Obmann Sebastian Kurz auf. Darin wird behauptet, der Ex-Kanzler sei in einem Kinderporno aus den 1990er-Jahren zu sehen. Die ÖVP veröffentlichte die Entdeckung der Internetseite, am Sonntag meldete sich Kurz auf Facebook selbst zu Wort: "Die letzten Tage haben das Ausmaß an Grauslichkeit deutlich gemacht, das dieser Wahlkampf mit sich bringen wird", schreibt Kurz in den "persönlichen Zeilen". Er glaube, dass man damit seine Politik verhindern wolle, dass es darum gehe, "die Veränderung, für die wir stehen, mit allen Mitteln zu bekämpfen".

Kurz verweist auch auf gefälschte E-Mails und nennt dabei jenes, das vom Tiroler SP-Chef Georg Dornauer angeführt wurde (und dessen Echtheit dieser nach eigenen Angaben nicht überprüft hat), in dem von illegalen Parteispenden in Tirol die Rede ist.

Im Impressum der nun aufgetauchten Internetseite "Gebirgsterror" ist ein "V.i.S.d.P Arbeitskreis NSU" angeführt. Als Kontakt sind ein Dr. Siegfried Mayr und eine Adresse in Weida im deutschen Bundesland Thüringen angegeben.

VP-Generalsekretär Karl Nehammer kritisiert darüber hinaus ein seit kurzem kursierendes E-Mail, das Kurz "Beziehungen zu minderjährigen syrischen oder afghanischen Strichern" unterstelle. Nehammer kündigte rechtliche Schritte gegen teils unbekannte Akteure an. SPÖ-Wahlkampfmanager Christian Deutsch wirft Kurz vor, sich "selbst in die Opferrolle" bringen zu wollen.

Inzwischen hat der IT-Unternehmer Florian Schweitzer seine Mitarbeit am umstrittenen "Zoom"-Projekt bestätigt und "weitere Enthüllungen" angekündigt. Das in der Schweiz registrierte "Rechercheprojekt" hatte anonym Drogengerüchte thematisiert. Schweitzer war früher Mitarbeiter beim Liberalen Forum und beim EU-Parlamentarier Martin Ehrenhauser (zuerst Liste Martin, dann fraktionslos) sowie Greenpeace-Sprecher.

