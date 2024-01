Kurz-Prozess: Managerin Ortner wird befragt

Der Prozess gegen Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) und dessen ehemaligen Kabinettschef Bernhard Bonelli wegen Falschaussage im Ibiza-U-Ausschuss wird heute fortgesetzt. Als Zeugin ist Öbag-Aufsichtsrätin Iris Ortner geladen, die zu ihren Wahrnehmungen zu Postenbesetzungen in der Staatsholding befragt werden soll. Sie ist die Tochter des Industriellen Klaus Ortner, eines Großspenders der ÖVP.

Klaus Ortner ist Hauptaktionär von IGO Industries. Der Tiroler war im Wahljahr 2017 der größte Einzelspender der ÖVP. Die diversen Firmen des Konzerns haben rund eine Million Euro an die ÖVP überwiesen. Eine Stückelung hatte eine sofortige Veröffentlichung auf der Rechnungshof-Homepage verhindert. Zu Ermittlungen durch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) kam es aufgrund einer Gesetzeslücke nicht. Denn ein "Anfüttern" durch korrekt abgewickelte Parteispenden ist nicht strafbar – selbst dann nicht, wenn sich die Partei nachträglich dafür revanchieren sollte, hieß es damals in der Einstellungsbegründung der WKStA. Dieser Verdacht war in einer Anzeige vermutet worden, nachdem Iris Ortner in den Öbag-Aufsichtsrat gekommen war. Sie ist Geschäftsführerin der IGO-Gruppe.

"Fachliche Eignung festgestellt"

Eine Sprecherin Ortners bestätigte, dass die Zeugin heute vor Gericht erscheinen und über ihre Wahrnehmungen aussagen werde. Zudem wurde betont, dass auch die fachliche Eignung Ortners als Öbag-Aufsichtsrätin von der WKStA in deren Einstellungsbescheid festgestellt worden sei. Auch Klaus Ortner hatte im Ibiza-U-Ausschuss 2020 den Vorwurf empört zurückgewiesen: "Das hat meine Familie nicht nötig, ich würde mich genieren", sagte er damals.

Am 25. Jänner wird dann Ex-Finanzminister Gernot Blümel (VP) als Zeuge im Wiener Landesgericht erwartet. Am 30. Jänner sollen Öbag-Aufsichtsratschef Helmut Kern, Bernd Brünner, ehemaliger Generalsekretär im Bundeskanzleramt, und Öbag-Aufsichtsrätin Susanne Höllinger in den Zeugenstand treten. Am 31. Jänner folgt Günther Helm, einstiger Chef des Diskonters Hofer und später im Aufsichtsrat der Öbag.

Kurz und Bonelli wird vorgeworfen, sie hätten als Auskunftspersonen vor dem U-Ausschuss insbesondere im Zusammenhang mit der Errichtung der Öbag und der Besetzung des Vorstandes und Aufsichtsrates dieser Gesellschaft falsch ausgesagt. Die Angeklagten bestreiten das.

