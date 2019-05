Kurz muss Kanzleramt nach nur 525 Tagen räumen

Gefasst und nahezu ohne erkennbare Gefühlsregung: So verfolgte VP-Chef Sebastian Kurz am Montag die Nationalratssitzung, die zu einem historisch einmaligen Ergebnis führen sollte. Die Schmach, der erste Kanzler der Republik zu sein, dem der Nationalrat das Misstrauen ausspricht, ließ sich Kurz nicht anmerken.

Auch als um 16.14 Uhr alle Abgeordneten von SPÖ, FPÖ und Liste Jetzt aufstanden, um ihre Zustimmung zum Misstrauensantrag zu signalisieren, gab Kurz keine Emotionen preis, erhob sich dann langsam von der Regierungsbank und verließ mit den restlichen Ministern den Plenarsaal. Überlegungen, der Regierung zum Auszug zu applaudieren, verwarf der VP-Klub – dies hätte missverstanden werden können.

APA-Video: Regierung Kurz vom Nationalrat abgesetzt

Ihre Fassungslosigkeit anmerken ließen sich einige Regierungsmitglieder. Gernot Blümel, Hartwig Löger und Margarete Schramböck haben kein Mandat oder Rückkehrrecht in ihre früheren Jobs, für die neuen Minister war es nur ein Probesitzen auf der Regierungsbank. Formal ist Kurz’ Kabinett bis zur Amtsenthebung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen im Amt.

Der Abstimmung war eine emotionsgeladene Debatte, die auch von vielen ausländischen Journalisten verfolgt wurde, vorausgegangen. SP-Chefin Pamela Rendi-Wagner begründete das Misstrauen mit Kurz’ Vorgehen: Er habe die Opposition bei der Bildung der Übergangsregierung nie eingebunden, sondern nur nach Machtmaximierung gestrebt, etwa auch bei der Beistellung von VP-Mitarbeitern für die neuen Minister.

"Schamlos und zügellos"

Rendi-Wagner warf Kurz den "schamlosen, zügellosen und verantwortungslosen Griff nach Macht" vor. Für ihren Hinweis, dass aber "die Macht vom Volk ausgeht", erntete sie regen Applaus der VP-Mandatare – die lauthals auf das EU-Wahlergebnis vom Vortag verwiesen. Kurz erlaubte sich während der Rede ein leichtes Kopfschütteln, der neben ihm sitzende Innenminister Eckart Ratz konnte seinen Ärger kaum verbergen.

Heftig fiel die Attacke von Neo-FP-Klubchef Herbert Kickl aus: "Widerlich" sei Kurz’ "Griff nach Macht", hielt Kickl den blauen Vorhalt, die ÖVP habe seinen Rücktritt und das Innenministerium in VP-Hand für ein Fortsetzen der Koalition gefordert, aufrecht.

Die Neos stimmten als einzige Oppositionspartei dem Misstrauensantrag nicht zu, wollten Kurz stattdessen in die Verantwortung nehmen. Vergeblich warb Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger aber um Zustimmung zu schärferen Wahlkampfkostenregelungen.

Kurz wollte in seiner Erklärung noch einmal den Staatsmann mimen. Statt auf die Vorwürfe einzugehen, trommelte er sein neues Mantra: "Stabilität" im Land sei sein Ziel, "dafür werde ich, ganz gleich in welcher Funktion, meinen Beitrag leisten". Am Abend schwor er die Türkisen schon auf den Wahlkampf ein. Funktionäre aus allen Bundesländern waren in die Politische Akademie der ÖVP gerufen worden, wo er einerseits die "bedingungslose Unterstützung" für die neue Übergangsregierung ankündigte, andererseits versprach, "zu kämpfen, damit die begonnene Veränderung im Land fortgesetzt werden kann".

Kurz’ Kampf ums Kanzleramt ist wieder eröffnet.

APA-Video: Kurz gibt sich nach Abwahl kämpferisch