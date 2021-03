Kurz lässt sich mit AstraZeneca impfen

Sebastian Kurz ist 34, seine Altersgruppe muss auf die Impfung noch warten. Wenn ihm AstraZeneca gespritzt würde, hätte der Kanzler kein Problem.

Er würde sich mit dem umstrittenen Impfstoff des schwedisch-britischen Herstellers impfen lassen, sagte Kurz am Freitag in einer Pressekonferenz: "Ich habe mir hier ein klares Bild gemacht. Nachdem es viele Menschen gibt, die sich Sorgen machen, werde ich mich auch mit AstraZeneca impfen lassen, um zu zeigen, dass ich Vertrauen in den Impfstoff habe."

Der Regierungschef verwies darauf, dass AstraZeneca "in vielen Ländern zum Einsatz kommt".

Allerdings haben mehrere Staaten diese Impfung ausgesetzt. Die Weltgesundheitsorganisation betont zwar, dass es keinen Grund dafür gebe. Die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) berichtete gestern allerdings, dass AstraZeneca in seltenen Fällen schwere allergische Reaktionen auslösen kann. In Großbritannien wurden unter fünf Millionen Impfungen 41 schwere Allergie-Reaktionen verzeichnet. Daher sollten Überempfindlichkeitsreaktionen in die Liste der Nebenwirkungen aufgenommen werden, hieß es.

Österreich impft weiter mit AstraZeneca. Wenn es einen Todesfall oder einen Vorfall gibt, müsse dies natürlich geprüft werden, sagte Kurz dazu.

Entscheidungen über einen eventuellen Impfstopp könnten nur Experten treffen. Auch viele Mediziner halten an AstraZeneca fest. Es bestehe keine Verbindung zwischen Gerinnungsstörungen und dieser Impfung, hieß es bei einer Pressekonferenz der Initiative "Österreich impft" in Wien. "In England sind viele Millionen Menschen mit AstraZeneca geimpft, im Rest Europas fünf Millionen. Es hätte schon sehr auffallen müssen, wenn es einen Zusammenhang gibt", sagte Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres.

Statistik zur Beruhigung

Herwig Kollaritsch, Epidemiologe und Mitglied des nationalen Impfgremiums, nannte einige Zahlen: Rund 130.000 Menschen wurden in Österreich bisher mit AstraZeneca geimpft. Vergleicht man diese Gruppe nun mit 130.000 Menschen, die noch nicht geimpft wurden, hätten unter diesen statistisch 3,7 Personen ein "thrombo-embolisches Ereignis" erlitten, sagte Kollaritsch. "Das kommt auch in der normalen, ungeimpften Bevölkerung vor." (chk)

