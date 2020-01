Kurz, Kogler und Anschober im Pflegeheim

Kanzler Sebastian Kurz (VP), Vizekanzler Werner Kogler und Sozialminister Rudi Anschober (beide Grüne) besuchen am Vormittag das Haus der Barmherzigkeit in der Seeböckgasse in Wien-Ottakring.

Anschober hatte gleich nach der Angelobung vorigen Dienstag die Pflege als größte Herausforderung in seinem Ressort genannt. Im Regierungsprogramm wird eine grundlegende Reform inklusive besserer Vereinbarkeit von Pflege und Beruf sowie Ausbau der mobilen Betreuung angekündigt. Formuliert ist das meiste vage, am konkretesten sind die Einführung eines Pflege-Daheim-Bonus und ein pflegefreier Tag pro Monat als Hilfe für pflegende Angehörige.

Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) hat bei der Übernahme des Landeshauptleute-Vorsitzes am Freitag, wie berichtet, angekündigt, „sofort in Gespräche darüber einzusteigen“, wie man die Pflege in Zukunft finanzieren könne. Ein Versicherungssystem zu finden, das die Lohnnebenkosten nicht erhöhe, sei eine „ziemliche Challenge“.

Kritik an einer möglichen Pflegeversicherung kam am Wochenende von SP-Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer: „Die Pflegekosten müssen, soweit dies nicht aus eigener Kraft möglich ist, von der öffentlichen Hand getragen werden.“ Eine Gesellschaft könne nur mit sozialem Zusammenhalt funktionieren, so Gerstorfer, die für eine „Steuer für Superreiche“ plädierte.