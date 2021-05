Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) gegen die drei Oppositionsparteien. Dieses Match geht heute im Nationalrat in die nächste Runde. Ursprünglicher Anlass für die Sondersitzung war ein Exekutionsantrag des Verfassungsgerichtshofs an Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Dieser war notwendig, um Finanzminister Gernot Blümel (VP) zur Übergabe von tausenden Seiten an E-Mail-Protokollen an den Ibiza-Untersuchungsausschuss zu bewegen.