Geplante TU soll budgetär nicht zulasten der anderen Unis gehen

Nach der Ankündigung einer neuen Technischen Universität (TU) in Oberösterreich Ende August haben Bundeskanzler Sebastian Kurz, Bildungsminister Heinz Faßmann, der oberösterreichische LH Thomas Stelzer (alle ÖVP) und der Rektor der Linzer Johannes Kepler Universität, Meinhard Lukas, am Dienstag einen ersten Fahrplan präsentiert. Details müssen demnach erst erarbeitet werden, aber Kurz betonte, dass die neue TU budgetär nicht zulasten der bestehenden Unis gehen werde, sondern das Geld "on top" draufkomme.

Nun soll eine Vorbereitungsgruppe mit Mitgliedern aus Politik, Wissenschaft und Industrie die Eckpunkte - Standort, Name, Kapazität, Finanzierung, aber auch die Studienarchitektur und den rechtlichen Rahmen - klären. Sie soll ihre Ergebnisse dann einem Gründungskonvent vorlegen, der im Wintersemester 2021 tätig werde. Ziel sei, dass noch in dieser Legislaturperiode (des Bundes, Anm.) Studierende "die Uni betreten", wie Faßmann sagte.

Die Pressekonferenz zum Nachschauen:

Was bisher bekannt war: In einer ersten Phase soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, in der Vertreter von Ministerium, Land und verschiedensten wissenschaftlichen Einrichtungen das Projekt vorbereiten und unter anderem auch Faktoren für die Standortwahl erarbeiten. Eine Entscheidung über den Standort soll aber in dieser Gruppe noch nicht fallen, hieß es aus informierten Kreisen zu den OÖNachrichten.

Sebastian Kurz hatte in seiner Rede Ende August von einer neuen Technischen Universität (TU) in Linz gesprochen. Viele Experten sehen Synergien in unmittelbarer Nähe zur JKU, allerdings gibt es mittlerweile auch Vorschläge für Alternativstandorte.

Erst nach dieser Arbeitsgruppe soll eine Gründungskommission die Detailarbeit an dem Projekt in Angriff nehmen. Die Ziele sind ambitioniert: Bereits 2023 sollen die ersten Studenten an der neuen TU mit dem Schwerpunkt Digitalisierung mit ihrem Studium starten.

Erst in der Vorwoche hatte JKU-Rektor Lukas gemeint, die geplante TU müsse etwas "radikal Neues" werden, und zwar aufbauend auf den Stärken des Bundeslandes. Lukas drängte in diesem Zusammenhang auch darauf, dass "in den nächsten Monaten" die Pflöcke für das Projekt eingeschlagen werden müssten.

