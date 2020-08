Kurz gibt Ausblick auf Schwerpunkte für den Herbst

Am Freitag möchte er im Kanzleramt die Schwerpunkte der Regierung in Pandemiezeiten erläutern. Nicht, wie auch unter früheren Kanzlern geläufig, mit einer "Rede zur Lage der Nation", sondern in einer "Erklärung", wie in Kurz’ Büro betont wird.

Der Umgang mit dem Coronavirus und Strategien zur Verhinderung einer Überlastung des Gesundheitssystems werden zentrale Punkte sein. Hier wird Kurz auch Konzepte zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts und des zivilgesellschaftlichen Engagements einfordern, um die Herausforderungen in Spitälern und Pflegeheimen meistern zu können. Auch über die Folgen für die Wirtschaft, Maßnahmen zur Ankurbelung sowie über Bildung wird Kurz reden.

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) überlässt ihm zunächst die Bühne: Ein grüner Herbstauftakt ist vorerst nicht geplant, heißt es beim Juniorpartner.