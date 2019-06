Kurz gegen SPÖ: Schlagabtausch um Ibiza-Video und Parteispenden

Der Wahlkampf zwischen ÖVP und SPÖ wird heftiger und ist nun auch ein Fall für die Justiz. Schon nach dem Platzen seiner Koalition hat VP-Obmann Sebastian Kurz in der Konfrontation mit der SPÖ harte Bandagen angelegt. Er vermute bei der Entstehung des Ibiza-Videos eine Involvierung des "Dirty Campaigning"-Experten Tal Silberstein, der im Wahlkampf 2017 in Diensten des damaligen SP-Chefs Christian Kern gestanden ist, mutmaßte der Ex-Kanzler.

Silberstein dementierte vehement, SP-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda kündigte eine Klage wegen übler Nachrede an. Zuletzt legte der VP-Obmann beim Puls4-Sommergespräch nach: Er vermute die Urheber des Ibiza-Videos in "SP-nahen Kreisen". So sei der Rechtsanwalt, der das Video organisiert habe, in der Zeit von Kern "anscheinend schon einmal für die ÖBB tätig gewesen". Verkauft habe es dann "die Kanzlei Lansky", und die "ist eine sehr SP-nahe Kanzlei", erklärte Kurz, der aber keine Belege für den angeblichen Verkauf vorlegen konnte. Gabriel Lansky selbst bezeichnete gestern die Vorwürfe als "völlig absurd und frei erfunden". Der Anwalt kündigte deshalb eine Klage an.

"Wir werten das als reines Ablenkungsmanöver", mit dem Kurz davon "ablenken will, dass sich bei der ÖVP Großspender Politik kaufen" können, ließ Drozda ausrichten. Die SPÖ werde ihre Klage um den erneuten Vorwurf erweitern.

Ständiger Zankapfel bleibt das Thema Parteispenden. Seit bekannt wurde, dass die ÖVP im Wahlkampf 2017 mehr als vier Millionen Euro an Privatspenden eingesammelt hat, ist Kurz in dieser Frage in der Defensive. Im Gegenzug wirft er der SPÖ vor, bei den Wahlkampfkosten 2017 (7,4 Millionen Euro) getrickst zu haben: "Sie haben die Grenze nicht nur überschritten, sondern auch den Rechnungshof belogen."

Der Vorwurf: Die roten Gewerkschafter (FSG) und der Pensionistenverband hätten sich als Vereine neugegründet, um nicht mehr als parteinahe Organisationen zu gelten. Weshalb etwa 2017 für Kern veranstaltete Betriebsrätekonferenzen nicht unter den Wahlkampfkosten aufscheinen.

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at