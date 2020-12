Kurz: "Die Impfung ist der Anfang vom Sieg über die Pandemie"

Eine 84-jährige Niederösterreicherin war die Erste, die am Sonntagvormittag in Österreich gegen Covid-19 geimpft wurde. Sie wolle endlich wieder ihre Familie, ihre Enkel und Urenkel treffen können, sagte Theresia Hofer nach der Injektion.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP), der gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) an der medizinischen Uni den Impfungen beiwohnte, sprach von einem historischen Tag: "Die Impfung ist der Anfang vom Sieg über die Pandemie." An eine Impfpflicht sei nicht gedacht, versicherten beide Politiker.

Die ersten knapp 10.000 Dosen des Vakzins, das bei minus 74 Grad Celsius gelagert werden muss, wurden zuvor vom Bundesheer auch in die Bundesländer transportiert. Sie entschieden auch, wo mit den Impfungen begonnen wurde. Rund um Silvester soll bereits die nächste Tranche geliefert werden. Rudi Anschober erwartet, dass es "in der zweiten Jännerwoche flächendeckend so richtig losgehen wird". Insgesamt hat sich Österreich von Biontech/Pfizer rund vier Millionen Dosen gesichert, pro Person sind zwei Impfungen im Abstand von 21 Tagen nötig. Der Geschäftsführer von Pfizer Österreich, Robin Rumler, erklärte, dass sein Unternehmen genügend Impfdosen für knapp drei Millionen Österreicher zur Verfügung habe.

Video: Begleitet von Politik und Kameras sind Sonntagfrüh die ersten Personen in Österreich gegen das Coronavirus geimpft worden.

Wer wird wann geimpft?

Die erste Impfung nahm die Vorsitzende der österreichischen Impfkommission, Ursula Wiedermann-Schmidt, vor. Sie ist auch Mitglied im Nationalen Impfgremium, das am Stefanitag weitere Empfehlungen zur Verteilung des Vakzins vorlegte. Darin wird genau festgelegt, welche Zielgruppen zuerst geimpft werden sollen. Mit der Phase eins – Bewohner und Personal von Altenheimen sowie Spitälern – wurde gestern begonnen. Im Jänner werden für diese Gruppe weitere 230.000 Impfstoffe erwartet (siehe auch Kasten).

Im Gesundheitsministerium rechnet man damit, dass ab Februar mit den Impfungen in der Gruppe mit der "Priorität hoch" begonnen werden kann. Als Letzte kommen die 16- bis 60-Jährigen an die Reihe. Für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ist die Impfung noch nicht vorgesehen.

In den Empfehlungen des Impfkomitees wird auch explizit hervorgehoben, dass Personen mit bekannten Allergien geimpft werden sollen. Bei Schwangeren gebe es derzeit hingegen nur beschränkte Erfahrungen. "Eine Impfung soll auch nach bereits durchgemachter Infektion erfolgen", empfiehlt die Kommission weiters. Noch nicht bekannt ist, wie lange der Schutz währt, man geht aber davon aus, dass die Viruslast und damit die Gefahr, andere anzustecken, geringer sind. Masken sollen vorerst getragen werden.

Elektronisches Bestellsystem

Es wird damit gerechnet, dass demnächst auch der Impfstoff der Firma Moderna zugelassen wird und bald darauf jener von AstraZeneca. Anschober kündigte ein elektronisches Bestellsystem an, führte dies aber noch nicht konkreter aus. Vorbild könnte Slowenien sein: Dort werden Impfwillige registriert und informiert, wenn ihre Zielgruppe an der Reihe ist.

Kurz gab sich zuversichtlich, dass bis zum Sommer wieder Normalität möglich sei. Und auch Anschober sagte, dass Österreich bis zum Herbst so gut mit Impfungen ausgestattet sei, dass man sich vor dem nächsten Herbst und Winter nicht mehr fürchten werde. (gana)

Video: ORF-Korrespondentin Veronika Fillitz berichtet über die Beschaffung der Impfstoffe und erklärt, warum sich die EU in diesem Fall über nationale Interessen behaupten konnte.

Die Priorisierung der Zielgruppen im Detail:

Priorität sehr hoch: Bewohner und Personal von Alten- und Pflegeheimen sowie des Gesundheitsbereichs, über 80-Jährige.

Bewohner und Personal von Alten- und Pflegeheimen sowie des Gesundheitsbereichs, über 80-Jährige. Priorität hoch: Personen mit Vorerkrankungen und besonders hohem Risiko (Trisomie 21, Organtransplantierte, Demenz, Dialyse-Patienten) sowie deren engste Kontaktpersonen, Personen aus dem mobilen und 24-Stunden-Pflegebereich sowie die Altersgruppe 75 bis 79 Jahre.

Personen mit Vorerkrankungen und besonders hohem Risiko (Trisomie 21, Organtransplantierte, Demenz, Dialyse-Patienten) sowie deren engste Kontaktpersonen, Personen aus dem mobilen und 24-Stunden-Pflegebereich sowie die Altersgruppe 75 bis 79 Jahre. Erhöhte Priorität: Personen zwischen 70 und 74 Jahren und Vorerkrankte (Übergewicht, Herzinsuffizienz, COPD, Asthma, Autoimmunerkrankungen, Diabetes, Krebs und Ähnliches). Asylwerber, Obdachlose, Inhaftierte sowie das zuständige Personal in Gefängnissen, Sozialberufe, Seelsorger.

Personen zwischen 70 und 74 Jahren und Vorerkrankte (Übergewicht, Herzinsuffizienz, COPD, Asthma, Autoimmunerkrankungen, Diabetes, Krebs und Ähnliches). Asylwerber, Obdachlose, Inhaftierte sowie das zuständige Personal in Gefängnissen, Sozialberufe, Seelsorger. Priorität moderat erhöht: Lehrer, Kindergärtnerinnen, Polizei, Rettung, Personal in Schlüsselpositionen sowie Personen zwischen 65 und 69.

Lehrer, Kindergärtnerinnen, Polizei, Rettung, Personal in Schlüsselpositionen sowie Personen zwischen 65 und 69. Priorität moderat: Zwischen 60 und 64, Beschäftigte im Einzelhandel, in der Gastronomie/Tourismus, personennahe Dienstleistungen, Kunstschaffende, Spitzensportler.

Zwischen 60 und 64, Beschäftigte im Einzelhandel, in der Gastronomie/Tourismus, personennahe Dienstleistungen, Kunstschaffende, Spitzensportler. Priorität gering erhöht: Amateure, Kulturschaffende im Privatbereich (z.B. Chor), Lehrpersonal an Oberstufen und Unis.

Amateure, Kulturschaffende im Privatbereich (z.B. Chor), Lehrpersonal an Oberstufen und Unis. Priorität allgemeine Empfehlung: 16- bis 60-Jährige.