Kurskritik bei SP und FP, Strache in Wohnungsnot

Deren Forderung nach Arbeitszeitverkürzung gehe an all jenen vorbei, die ohnehin wenig verdienen. "Gebot der Stunde" sei deshalb der 1700-Euro-Mindestlohn. Als ein Sägen am Sessel von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner sei das nicht zu verstehen. Aber bei Umfragewerten zwischen 17 und 20 Prozent könne man nicht zur Tagesordnung übergehen.

Beim gemeinsamen Auftritt mit Doskozil relativierte auch der steirische FP-Chef Mario Kunasek seine den Ruf nach einer blauen Kurskorrektur seines Tiroler Amtskollegen Markus Abwerzger falls es bei der Wien-Wahl ein Debakel geben sollte. Abwerzger habe nur betont, dass die FPÖ wieder stärker als "soziale Heimatpartei" wahrgenommen werden müsse. Eine Richtungsdiskussion sei das nicht.

Straches Anwalt sucht Antwort

In der für sein Antreten bei der Wien-Wahl relevanten Frage, ob sein Hauptwohnsitz in der Stadt ist oder nicht, hat Heinz-Christian Strache seinen Anwalt eingeschaltet. Der Advokat werde in den nächsten Tagen eine Stellungnahme vorlegen, hieß es gestern seitens der Liste Strache.

Im Zuge einer Durchsuchung von Straches Wohnung in Wien-Landstraße 2019 durch die Ermittler der Causa Casinos wurden keine persönlichen Gegenstände des Ex-FP-Chefs gefunden. Straches Mutter hatte erklärt, dass ihr Sohn "seit mindestens 19 Jahren" nicht mehr dort wohne.

In einer ersten Reaktion der Liste hieß es, Straches Mutter sei seit März 2020 im Pflegeheim, der Sohn habe damals die Wohnung voll übernommen und nutze diese auch. Die Wiener Wahlbehörde prüft derzeit die Hauptwohnsitzmeldung aller Kandidaten.

