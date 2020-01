Kultur-Posten: Opposition sieht Grüne "am Nasenring"

Die Opposition fand schon am Kernprojekt der türkis-grünen Regierungsklausur, der Steuerreform, wenig Gutes. Richtig harsche Kritik gab es aber an den E-Mails, mit denen Karoline Edtstadler (VP) in ihrer kurzen Zeit als Kulturministerin die Kuratoriums-Vorsitzenden von Albertina, Museum für Angewandte Kunst (MAK) und Technischem Museum am Dienstagabend abberufen hat.

SP-Kultursprecher Thomas Drozda kündigte deshalb eine parlamentarische Anfrage an, die sich wohl an den grünen Vizekanzler Werner Kogler richten wird, bei dem jetzt die Kultur ressortiert.

Drozda beklagte vor allem "die stille Duldung der Grünen" bei der seiner Ansicht nach inhaltlich unbegründeten Absetzung von Christian Konrad (Ex-Raiffeisengeneral), Peter Kostelka (Ex-SP-Klubobmann) und Hannes Sereinig (ehemals Kabinettschef von SP-Kanzler Franz Vranitzky). Eine Anfrage im Nationalrat kündigte auch Volker Reifenberger an. Der FP-Kultursprecher sprach von "dreistem Postenschacher in Reinkultur", der bei dieser Regierung schon nach kürzester Zeit an der Tagesordnung sei.

Neos-Parteichefin Beate Meinl-Reisinger sprach im Zusammenhang mit den Abberufungen von "türkiser Härte". Sie sei zudem enttäuscht, dass sich die Grünen von der Kanzlerpartei allgemein "am Nasenring durch die Manege" ziehen lassen würden.

