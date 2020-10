KTM-Chef Pierer im U-Ausschuss: Gab keine Folgespenden an die ÖVP

"Ich habe keine wie immer geartete andere Spende getätigt", erklärte Pierer, der geladen wurde, weil er 2017 eine Großspende an die ÖVP geleistet hatte und die Abgeordneten dafür Gegenleistungen vermuteten. Mehrmals betonte er, dass er Anfang Juli 2017 selbst auf Kurz zugegangen sei. "Der Erstkontakt ist von mir ausgegangen", so Pierer. Weil er vom Wahlprogramm angetan gewesen sei, habe er zugesagt, die Spenden einer ÖVP-Crowdfunding-Aktion zu verdoppeln. "Ich war selber überrascht, dass es so viel geworden ist", sagte Pierer zu den gut 430.000 Euro, die er dann letztlich der ÖVP gespendet hat. Gerechnet hätte er "vielleicht mit einem Hunderter", also 100.000 Euro erläuterte Pierer.

Es sei auch von der ÖVP niemand an ihn herangetreten, ob er noch einmal spenden wolle. Auch andere Bundespolitiker schloss er aus. Dass einmal Regional- und Landespolitiker verschiedener Couleurs an ihn herangetreten seien, könne schon gewesen sein, dies habe er aber "aus der Festplatte gelöscht". Einmal habe er jedoch eine Anfrage von den NEOS bekommen, ob er sich nicht engagieren wolle. "Ich war ein Fan von Matthias Strolz, der hat einen super Job gemacht." Auf Nachfrage von NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper präzisierte Pierer, dass das 2012/13 gewesen sei. Damals habe "großer Frust über den Stillstand in der großen Koalition" geherrscht. Daher habe ihn Strolz kontaktiert.

Der Zusammenhang zum Beweisthema bei Fragen von NEOS-Fraktionsführerin Stephanie Krisper zur KTM Motohall in Mattighofen im Bezirk Braunau am Inn, für die Pierer umstrittene Landesförderungen erhalten hatte, wurde bestritten. Der Schauraum falle eigentlich nicht in den Untersuchungszeitraum, sagte Pierer, lobte aber dennoch die "40-Millionen-Investition" am Standort. Die treibende Kraft dahinter sei ein SPÖ-Bürgermeister gewesen. Die ÖVP führte ins Treffen, dass es sich dabei um eine Landesförderung handle und was diese mit dem Untersuchungsgegenstand, der auf das Handeln der Bundesregierung bezogen sei, zu tun habe. Auch Verfahrensrichter Ronald Rohrer vermisste den Konnex zum Beweisthema. "Die ganze Sache hat 2015 begonnen", so Rohrer.

Als die Sprache auf eine angedachte Änderung des Stiftungsrechts unter Türkis-Blau kam, outete sich Pierer als "Stiftungsgegner". Warum? "Weil ich meine Nachfolgegeneration nicht entmündigen will", so Pierer. Oft würden Stiftungen nur mehr von Steuerberatern und Anwälten geführt, die lediglich versuchen würden, jegliches Risiko zu vermeiden. Und das sei nicht in unternehmerischem Sinne, so Pierer sinngemäß.