Kroatien empfängt Nehammer heute mit Kritik

Kroatiens Staatspräsident Zoran Milanovic nannte Karners Äußerungen hinsichtlich eines Vetos zur von der EU-Kommission vorgeschlagenen Erweiterung des Schengen-Raums "besorgniserregend". Er werde das Thema mit Nehammer heute besprechen "und mich für unseren Beitritt einsetzen", kündigte Milanovic an. "Mehr kann ich nicht tun."

Der kroatische Ministerpräsident Andrej Plenkovic hatte zuvor versucht, zu kalmieren: "Der Grund, warum Österreich besorgt ist, ist nicht Kroatien, sondern die steigende Zahl von Asylwerbern in Österreich", so Plenkovic. Er verstehe zwar die Sorgen Wiens, aber er erwarte von Nehammer auch Unterstützung und Verständnis für Kroatien. "Ich bin zuversichtlich, dass wir am Ende erfolgreich sein werden."