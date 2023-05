Kritik an "Unterricht wie zu Maria Theresias Zeiten"

Bei den diese Woche präsentierten Ergebnissen der PIRLS-Lesestudie von 2021 haben Österreichs Schüler der vierten Klasse Volksschule leicht über dem EU-Schnitt abgeschlossen, aber im Vergleich zu 2016 einige Punkte eingebüßt – die OÖNachrichten berichteten.

Offenkundig wurden aber auch wieder strukturelle Schwächen des heimischen Bildungssystems. Vor allem wirken sich in Österreich soziale Unterschiede überdurchschnittlich stark auf die Bildungschancen der Kinder aus. "Daran hat sich in den vergangenen 20, 30 Jahren, egal, wer an der Regierung war, nichts grundsätzlich geändert", kritisiert Bildungsforscher Stefan Hopmann. Die Politik hätte hier schon lange massiv eingreifen müssen, so Hopmann. Denn wenn ein Fünftel der Schülerinnen und Schüler nicht in der Lage sei, für die Sekundarstufe (Mittelschule, AHS-Unterstufe) ausreichend zu lesen, setze dieser Fehler sich ja immer weiter fort.

Für bessere Ergebnisse bräuchte es laut Hopmann in Österreich andere Formen der Unterrichtsorganisation. "Wir haben in Österreich das zentrale Problem, dass Elterneinsatz, Hausaufgaben und ähnliche Sachen eine völlig überzogene Rolle spielen, wo man eben nicht allein in der Schule lernen kann, was es für die Schule braucht." Dass eine Lehrkraft eine Volksschulklasse vier Jahre unterrichtet, sei "ein gescheitertes Projekt".

"Nur – da hat sich halt nichts bewegt. Wir organisieren Unterricht im Wesentlichen noch so wie zu Maria Theresias Zeiten und das erklärt auch die Mittelmäßigkeit unserer Ergebnisse über weite Strecken", sagt Hopmann. Verärgert zeigte sich Hopmann über den Umgang mit den PIRLS-Ergebnissen, etwa wenn das Bildungsministerium diese als Beleg für seine gute Arbeit interpretiere. "Da liest jeder in diese Studie hinein, wozu er gerade Lust hat. Das finde ich langsam sehr ärgerlich."

