Kritik an Kickls "Inzucht"-Sager mehrt sich

Am Montag hat sich Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) zu Wort gemeldet und Kickl "Niedertracht" und "Respektlosigkeit" vorgeworfen. Der FPÖ-Chef hatte vor seinen Fans auf die Salzburger Festspiele und die Festspielreden angespielt und gemeint, "bei diesen Heuchlern, bei dieser Inzuchtpartie" wolle er nicht dabei sein.

"Kickl disqualifiziert sich mit seinen Aussagen einmal mehr selbst", teilte Edtstadler in einer Aussendung mit. "Er lässt seine Masken fallen, eine solche Sprache ist eines politischen Repräsentanten nicht würdig, insbesondere wenn dieser eines der höchsten Ämter der Republik anstrebt." Bei den Salzburger Festspielen handle es sich um eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen der Welt. Herbert Kickl verhöhne etwa Künstlerinnen und Künstler und radikalisiere sich immer mehr.

Svazek relativiert

In der lokalen Medienberichten kritisierten auch ÖVP-Landeshauptmann Wilfried Haslauer, SPÖ-Bundesparteivorsitzender Andreas Babler und Salzburgs KPÖ-Vizebürgermeister Kay-Michael Dankl den FPÖ-Chef. Einzig Salzburgs FPÖ-Landeshauptmannstellvertreterin Marlene Svazek relativierte den Sager. "Kickl hat sicher die Bundesregierung bei den Festspielen angesprochen, nicht die Salzburger, die wirtschaftlich davon profitieren und stolz auf die Tradition der Festspiele sind."

FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker versicherte am Montag per Aussendung, dass Kickls Kritik "zu keiner Sekunde den normalen Festspielgästen" gegolten habe. "Im Visier stand vielmehr der Bundespräsident, der in seinen Eröffnungsreden immer von Brücken bauen und vom Zuschütten von Gräben spricht. Dazu applaudieren dann die Vertreter der Einheitspartei, die aber genau das Gegenteil dann in ihrer Politik leben: Sie spalten die Gesellschaft wie bei Corona." Diesen Widerspruch habe Kickl thematisiert.

"Rechtsextremes Handlungsmuster"

Kritik an Kickl kam auch von den Grünen. "Angriffe auf Kunst&Kultur gehören seit jeher zum Handlungsmuster rechtsextremer Parteien", ließ Kultursprecherin Eva Blimlinger via X wissen. Schon die Kulturhauptstadt Bad Ischl sei Ziel freiheitlicher Angriffe gewesen, jetzt sind es die Salzburger Festspiele. "Wir Grüne fördern die österreichische Kultur, die FPÖ vernadert sie", so Blimlinger.

So oder so dürfte der FPÖ-Chef mit dem Sager - und den Reaktionen darauf - ein Ziel erreicht haben: Statt der rund 300 Zuhörer in Hallein erfahren von der provokanten Aussage nun deutlich mehr Menschen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Herbert Kickl Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.