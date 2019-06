Kritik an Großspenden für die Volkspartei

Das ist "mehr als nur eine stinkende Randnotiz", zeigte sich Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger verärgert. Grund für ihre Empörung sind großzügige Parteispenden von Klaus Ortner, Hauptaktionär des Baukonzerns Porr, an die Volkspartei von Sebastian Kurz.

Von 2017 bis 2019 soll Ortner rund eine Million Euro gespendet haben. Diesen Betrag wollte der Industrielle auf Anfrage des "Kurier" aber weder bestätigen noch dementieren. Nur so viel: Es sei alles ordnungsgemäß gelaufen bzw. dem Rechnungshof gemeldet worden. Auf der Homepage von ÖVP-Chef Sebastian Kurz sind 30.000 Euro angegeben, die Ortner direkt für den Wahlkampf im Jahr 2017 gespendet hat.

Was die Sache so pikant macht und auch Auslöser für die Kritik von Meinl-Reisinger war, ist aber eine Personalentscheidung, die damit in Verbindung gebracht werden könnte: Iris Ortner, Tochter des Industriellen Klaus Ortner, wurde kürzlich in den Aufsichtsrat der Staatsholding ÖBAG nominiert. Das habe nichts mit den Spenden zu tun, sondern ausschließlich mit ihrer Qualifikation, betonte Klaus Ortner.

Scharfe Kritik an den Vorgängen kommt auch von SPÖ-Geschäftsführer Thomas Drozda, der die sofortige Offenlegung aller Parteispenden an die ÖVP fordert. Es sei "ungeheuerlich", dass Ortner offensichtlich mehr gespendet habe als die angegebenen 30.000 Euro. Er hielt der ÖVP vor, dass bei ihr verdeckte Parteienfinanzierung offenbar seit Jahrzehnten System habe. "Das muss endlich ein Ende haben", bekräftigte Drozda die Forderung der SPÖ nach einem Verbot von Großspenden ab 10.000 Euro.

Sollte die ÖVP eine Million Euro von Porr-Großaktionär Klaus Ortner erhalten haben, ohne diese Großspende sofort zu veröffentlichen, wäre das nicht zwangsläufig illegal. Eine Lücke im Parteiengesetz erlaubt nämlich die Stückelung von Spenden in kleinere Teilbeträge.

Seit 2012 müssen Spenden, die im Einzelfall 50.000 Euro überschreiten (seit heuer 51.000 Euro), zwar sofort dem Rechnungshof gemeldet und veröffentlicht werden. In der Praxis lässt sich das aber umgehen, indem die Spenden auf kleinere Beträge aufgeteilt werden. Die Veröffentlichung der Gesamtsumme erfolgt dann nicht sofort, sondern erst im Rechenschaftsbericht für das jeweilige Jahr – de facto also mit zwei Jahren Verzögerung.