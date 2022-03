Kritik an Energiegipfel: "Ein Schlag ins Gesicht für Millionen"

Dass der von Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) einberufene Energiegipfel am Sonntag keine konkreten Ergebnisse hervor gebracht hat, bezeichnete Rendi-Wagner im Interview mit Martin Thür als "Schlag ins Gesicht für Millionen", Kritik über sie auch an der aktuellen Corona-Politik der Regierung. Das Interview in voller Länge sehen Sie hier:

Wie berichtet, hatte die schwarz-grüne Regierung Wirtschaftsforscher und Vertreter der Energiebranche zu einem Runden Tisch geladen, um über Maßnahmen zur Abfederung der stark steigenden Energiepreise zu beraten. Ziel der "Arbeitssitzung" sei ein "Faktencheck" gewesen", erklärte Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach dem Treffen per Aussendung. In den nächsten Tagen sollen konkrete Maßnahmen diskutiert werden, um die Bevölkerung zielgerichtet zu entlasten.

"Regierung betreibt Elfenbeinturm-Politik"

Rendi-Wagner fordert zu diesem Zweck, die Mehrwertsteuer auf Treibstoff komplett zu streichen. Daran, dass diese Maßnahme gegen EU-Recht verstöße, stört sich die SPÖ-Chefin nicht. Anlässlich Corona sei es auch möglich gewesen, die Mehrwertsteuer in der Gastronomie auszusetzen. "Nichts-tun ist keine Option", richtet Rendi-Wagner einen Aufruf zum Handeln an Nehammer und Kogler. Scheinbar habe die Koalition den Kontakt zu den Menschen verloren, vergleicht Rendi-Wagner den Kanzler mit Marie Antoinette und spricht von "Elfenbeinturm-Politik".

"Lockerungen waren ein schwerer Fehler"

Harsche Kritik übt Rendi-Wagner auch an der aktuellen Corona-Politik. "Die Lockerungen waren ein schwerer Fehler", sagt die Ärztin und spricht sich für 2G in der Gastronomie und eine strenge Maskenpflicht aus. Die aktuellen Maßnahmen würden mit dem gegenwertigen Infektionsgeschehen nicht zusammenpassen, sagt Rendi-Wagner. Generell hätte sie "es gar nicht so weit kommen lassen". Die De-facto-Aufhebung der Impfpflicht stößt der SP-Chefin ebenfalls sauer auf. Jetzt müsse die Zeit genutzt werden, um sicher durch den nächsten Herbst zu kommen.

