Krisensitzung der österreichischen Regierung

Gestern Vormittag trat wegen der Ereignisse in Russland auch das Krisenkabinett der österreichischen Regierung zusammen. Vertreten waren Bundeskanzler Karl Nehammer (VP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP), Innenminister Gerhard Karner (VP), Außenminister Alexander Schallenberg (VP) sowie Vertreter der drei österreichischen Nachrichtendienste Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN), Abwehramt und Heeres-Nachrichtenamt (HNA).

Einberufen wurde die Sitzung Samstagabend, zu einem Zeitpunkt, als der russische Söldnerführer Jewgenij Prigoschin seine Truppen noch nicht wieder zurückbeordert hatte.

Die aktuelle Lage schaffe Verunsicherung, erklärte Kanzler Nehammer im Anschluss an die Sitzung. Der Krieg gegen die Ukraine trage "Spuren deutlich nach Russland". "Die innerrussische Lage war besorgniserregend und bleibt es in einer gewissen Weise auch", sagte Vizekanzler Kogler.

Die Frage, ob im Krisenkabinett am Sonntag auch hypothetische Extremszenarien eines russischen Bürgerkriegs und eines Zerfalls der Russischen Föderation besprochen worden seien, beantwortete Nehammer ausweichend. Wenn eine Supermacht destabilisiert wäre, hätte das Konsequenzen, sagte er. Und Kogler ergänzte: "Bei aller Sympathie für das Opfer des Angriffskriegs (die Ukraine, Anm.) ist es keine gute Nachricht, wenn es in Russland drunter und drüber geht." Nehammer und Bundespräsident Alexander Van der Bellen sind wegen der Entwicklungen in Russland zudem ständig in Kontakt.

Angesichts der Ereignisse hat das österreichische Außenministerium am Samstag eine partielle Reisewarnung für Russland verhängt. Das Außenministerium warnt vor allen Reisen in die an die Ukraine angrenzenden russischen Verwaltungsbezirke Belgorod, Kursk, Brjansk, Woronesch, Rostow und Krasnodar. Insbesondere die Stadt Rostow sowie das Umland sollen gemieden werden. Auch in Moskau und anderen Städten Russlands soll "eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag gelegt werden".

