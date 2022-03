Krisenkabinett und Länder: Flüchtlingen rasch helfen

Das Krisenkabinett der Bundesregierung ist am Donnerstag mit den Landeshauptleuten zusammengetroffen, um über die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu beraten. Von beiden Seiten kamen dabei Zusagen zu mehr Investitionen in die Sicherheit und zur Aufnahme von Flüchtlingen. Bisher wurden 11.000 Grenzübertritte verzeichnet. 70 Prozent der Flüchtlinge reisten aber weiter. Für jene, die in Österreich bleiben wollen, soll Vorsorge getroffen werden. Immerhin befinden sich laut UNHCR eine Million Menschen aus der Ukraine auf der Flucht. Auf der Plattform der Bundesbetreuungsagentur sind bereits 2400 Angebote zur Unterbringung von Flüchtlingen eingelangt. Die Anforderungen dafür sind gering: Sowohl Privatpersonen als auch Unternehmer wie beispielsweise Hotelbetreiber können Unterkünfte zur Verfügung stellen, wenn diese über sanitäre Einrichtungen verfügen. Dazu kommen noch jene Quartiere, die die Bundesländer bereitstellen werden. Der Vorsitzende der Landeshauptleutekonferenz Markus Wallner (VP) sicherte zu, der Ukraine ein höchstmögliches Maß an Solidarität entgegenzubringen. "Wir bereiten uns auf eine doch größere Anzahl an Flüchtlingen aus der Ukraine vor, damit wir sie rasch versorgen und auch Quartiere bieten können", sagte auch Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP).

Weiteres Thema war die Sicherheitslage in Österreich. Man sei sich einig, dass man mehr in Landesverteidigung, innere Sicherheit und Krisenvorsorge investieren müsse. Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) sagte, der Angriffskrieg der Russen zeige, wie wichtig es sei, in das Bundesheer zu investieren: "Und jede Investition, die wir dabei tätigen, ist ein Schritt in die richtige Richtung, für unser aller Sicherheit."