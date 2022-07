Krisen-Erinnerung: "Die Älteren wissen, wie sich große Not anfühlt"

Diese Worte gingen in den heimischen Zitatenschatz ein: "Ich kann euch zu Weihnachten nichts geben ... Wir haben nichts. Ich kann euch nur bitten: Glaubt an dieses Österreich!" Im Dezember 1945 gestand Bundeskanzler Leopold Figl (VP) den Landsleuten seine Hilflosigkeit in der Hungerkrise.

Die Mangelgesellschaft mit Lebensmittelzuteilungen (800 Kalorien pro Tag) und verordneten "fleischlosen Tagen" (Dienstag, Freitag) bestand bis 1953. So hart ist die Lage heute nicht, doch es drohen durch Putins Angriffskrieg erzwungene Einschränkungen. Gas wird knapp, die Preise steigen. Das löst Ängste aus, vor allem bei der älteren Generation.

Wie sich Not anfühlt

Ingrid Korosec (81), die Obfrau des VP-Seniorenbundes, sagt: "Die Älteren wissen, wie sich große Not anfühlt. Viele haben den Weltkrieg und die Nachkriegszeit miterlebt – ich auch. Ich habe nicht geglaubt, noch einmal einen Krieg miterleben zu müssen." Daher seien Seniorinnen und Senioren auf die kommenden Belastungen nicht vorbereitet. Wenn von einer Verdoppelung der Gaspreise die Rede ist, komme bei älteren Menschen "die Angst vor der Zukunft" auf: "Wie soll das jemand mit 1500 Euro Bruttopension stemmen?" Die Politik müsse verhindern, dass noch mehr Menschen "in die Armut abrutschen".

Ingrid Korosec, Obfrau des VP-Seniorenbundes, mit einem Wunsch an alle Parteien zum Verhalten in der Teuerungskrise Bild: APA/HANS PUNZ

Korosec war früher VP-Generalsekretärin und Nationalratsabgeordnete, dann Volksanwältin; seit 2016 ist sie als Nachfolgerin von Andreas Khol Chefin der schwarzen Seniorenorganisation (300.000 Mitglieder). Sie hat zwei Hauptwünsche an die Politik: "Verzichtet auf populistischen Aktionismus – wir sind nicht auf dem Marktplatz!" Und: Verständlichkeit bei den Hilfsangeboten.

Die meisten Hilfen müssen digital beantragt werden, "das ist für die Generation über 80 eine riesige Herausforderung. Es muss möglich sein, Amtswege auch analog zu erledigen." Was die Jugend betrifft, hat Korosec gelegentlich den Eindruck, dass der Krieg und dessen Folgen "wie ein Computerspiel" wahrgenommen werden. Sie sieht es als Aufgabe der Senioren, die Enkelkinder über die ernste Lage aufzuklären.

Bruno Kreisky, Ratschläge in der Ölkrise der 70er. Bild: APA, Archiv

Wer in den Siebzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts aufwuchs, hat nicht so dramatische Erinnerungen wie die Kriegsgeneration, aber eine Energiekrise gab es auch vor rund 50 Jahren. Nach einem Nahostkrieg war die Ölversorgung gefährdet. Der damalige Bundeskanzler Bruno Kreisky (SP-Alleinregierung) reagierte rasch: Er ordnete einen autofreien Tag pro Woche an und begrenzte die Temperatur in allen öffentlichen Gebäuden auf 20 Grad.

Außerdem wurden die bis heute existierenden "Energieferien" eingeführt, um Heizkosten zu sparen. Kreisky hatte zudem einen speziellen Energiespartipp: die Nassrasur. Die Opposition reagierte empört.

Eine Woche später, beim Ministerrat, schwächte der Kanzler seinen Rat ab: "Selbstverständlich will ich niemanden daran hindern, sich auf die eine oder andere Art zu rasieren."