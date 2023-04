Krisen befeuern den Antisemitismus

So finden 36 Prozent der Befragten in einer Ifes-Umfrage, dass Juden die "internationale Geschäftswelt" beherrschten. 19 Prozent stimmten der Aussage, Juden hätten in Österreich zu viel Einfluss, zu. 18 Prozent sehen "jüdische Eliten" für Preissteigerungen verantwortlich (siehe Grafik).

Menschen mit höherem Bildungsgrad drücken deutlich weniger Zustimmung zu antisemitischen Aussagen aus. Auch das Basiswissen über Jüdinnen und Juden ist entscheidend – etwa zur Anzahl der im Holocaust Ermordeten. Verschwörungsmythen wuchern nach wie vor in Bezug auf den Holocaust. 36 Prozent fanden in der Ifes-Studie, dass Juden heute "Vorteile" aus der Verfolgung während des Nationalsozialismus ziehen wollten (weitere Details siehe Grafik).

Weiter verbreitet als in der allgemeinen Gruppe sind antisemitische Einstellungen in der Vergleichsgruppe mit Migrationshintergrund, wobei Projektkoordinator Thomas Stern betonte, dass es sich hier um keinen "monolithischen Block" handle. Vor allem der israelbezogene Antisemitismus sei hier stärker vertreten. 62 Prozent meinten etwa, dass sich Israelis in Bezug auf Palästinenser nicht anders verhalten würden als die Deutschen im Zweiten Weltkrieg in Bezug auf die Juden.

Auch die Coronapandemie und Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine samt ihren Folgen haben sich auf antisemitische Vorurteile ausgewirkt. "Man könnte sagen, auf Krise folgt Antisemitismus", resümierte Stern. Ifes-Chefin Eva Zeglovits hatte aber auch Positives zu berichten. So hätten jüngere Befragte von 16 bis 25 Jahren Antisemitismus durchaus in ihrem Umfeld identifizieren können.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP), der Auftraggeber der Studie ist, bezeichnete den Antisemitismus als Gefahr für die Demokratie. "Wir brauchen eine Vielzahl von Instrumenten und ein neues Denken", plädierte Sobotka. Auf die Frage, warum seine Partei in Niederösterreich mit der FPÖ regiere, antwortete er lediglich, dass jede Bewegung ihre Vergangenheit aufarbeiten müsse.

"Die Ergebnisse sind erschreckend, aber nicht überraschend", reagierte Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG). Die Studie sei "ein wichtiges Element im Sichtbarmachen des Antisemitismus".

"Kellernazis nicht legitimieren"

Gefahr geht laut dem IKG-Präsidenten aber nicht nur von Rechtsextremisten und Islamisten aus. "Antisemitismus gibt es auch in der Mitte der Gesellschaft, das zeigen die Daten eindringlich." Umso wichtiger sei es, "dass Kellernazis nicht politisch legitimiert werden wie zuletzt durch eine ÖVP-Zusammenarbeit mit der FPÖ in Niederösterreich".

Die stärkere Anfälligkeit für Judenhass unter türkisch- und arabischsprachigen Österreichern verdeutliche abermals, dass weder die Politik noch die Zivilgesellschaft auf diesem Auge blind sein dürften.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Wolfgang Sobotka Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.