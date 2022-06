Der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner (VP) tritt aus gesundheitlichen Gründen ab sofort einen "mehrwöchigen Krankenstand" an. Diese Meldung hat am Mittwochvormittag zwischen Bregenz und Wien heftige Spekulationen in die Richtung ausgelöst, dass Wallner nach Ex-Kanzler Sebastian Kurz als zweiter VP-Regierungschef aus anhaltenden Korruptionsermittlungen Konsequenzen zieht und seinen Rückzug vorbereitet.