Krankenkassen: Debatte um die Kosten der Fusion und Versorgungsmodelle

Die von Türkis-Blau durchgesetzte Reform der Sozialversicherung verursacht laut der SPÖ-nahen Sozialministerin Brigitte Zarfl vorerst hohe Kosten. Sie nennt in einer Anfragebeantwortung 300 bis 400 Millionen Euro.

Damit zerrinne die von der Ex-Koalition beworbene "Patientenmilliarde" wie Sand zwischen den Fingern, sagt Bruno Rossmann von der Liste Jetzt, der die Anfrage gestellt hat.

Zarfl bezieht sich auf ein Gutachten, das ihre Vorgängerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) in Auftrag gegeben hatte. Dieses widmet sich auch einer groben Abschätzung der Fusionsaufwendungen. Die einmaligen Fusions- und Integrationskosten lägen demnach zwischen 300 und 400 Millionen Euro.

Der Generaldirektor der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Bernhard Wurzer, erklärt dazu im Gespräch mit den OÖNachrichten: "Hier wird außer Acht gelassen, dass die Fusion auch positive Seiten hat, etwa jährliche Einsparungen von 300 Millionen Euro und mittelfristig die Reduktion von 1500 Dienstposten." Er werde alle Entwicklungen "transparent darlegen. Ich möchte nicht an Prognosen, sondern an Ergebnissen gemessen werden."

2500 Fragestellungen

Wurzer ist seit 1. Juli einer der mächtigsten Manager im Gesundheitssystem: Der 45-Jährige aus St. Pölten soll die Zusammenlegung der neun Gebietskrankenkassen zu einer Bundeskasse durchführen. Zuständig ist er für 12.000 Mitarbeiter und 7,2 Millionen Versicherte. Der Vertrauensmann der ÖVP war zuvor Vize-Generaldirektor im Hauptverband der Sozialversicherungsträger, wo er sich vor allem um die Vertragspartner kümmerte. Seine Erfahrungen mit den bisher autonomen Kassen fasst er so zusammen: "Wir haben im Hauptverband oft versucht, uns miteinander abzustimmen. Aber bei der Wiener Westausfahrt war alles vergessen." Der Hauptverband war immer auf den guten Willen der Bundesländer-Vertreter angewiesen; einen Versuch, die Zentrale zu stärken, kippte 2004 der Verfassungsgerichtshof.

Jetzt will Wurzer mit seinen drei Stellvertretern Alexander Hagenauer, Georg Sima und Rainer Thomas eine gemeinsame Strategie umsetzen. Die internen Veränderungsprozesse sind schwierig: In 61 Projekten werden 2500 Fragestellungen abgearbeitet. Wirksam werden soll die Fusion mit 1. Jänner 2020. "Die Kraft einer ÖGK wird dann eine andere sein", sagt Wurzer.

Ziel ist, dass die Patienten überall in Österreich für gleiche Beiträge gleiche Leistungen bekommen. Derzeit unterscheidet sich die Leistungshöhe in manchen Bereichen von Bundesland zu Bundesland.

Gesamtvertrag von 1955

Ein drängendes Problem sind fehlende Kassenärzte; allein in Oberösterreich fehlen mehr als 20 Hausärzte. Gesucht werden auch Kinder- und Frauenärzte. In manchen Orten wird der Mangel notdürftig verwaltet; in Windischgarsten etwa erklärte sich die pensionierte Gemeindeärztin bereit, mit verkürzten Ordinationszeiten ein paar Monate weiterzumachen.

Wurzer denkt an neue Versorgungsmodelle: "Wir können nicht mit einem Gesamtvertrag von 1955 die Probleme des Jahres 2020 lösen." Es gebe bei den Ärzten ein "Verteilungsproblem" in bestimmten Regionen, da seien unkonventionelle Lösungen gefragt. Es müsse regionale Versorgungskonzepte geben, mehr Gruppenpraxen, die (umstrittenen) Primärversorgungszentren, Ambulatorien, aber auch eine Unterstützung für Ärzte bei der Administration oder bei der IT.

Das wird nicht ohne Widerstand bleiben: "Die Ärztekammer hat Sorge, an die Wand gedrückt zu werden. Mir geht es ausschließlich um den spürbaren Nutzen für die Versicherten."

Der Manager bittet um etwas Geduld, "es wird natürlich nicht so sein, dass am 1. Jänner 2020 alles völlig anders ist." Ein Vorhaben hat er bereits zurückgestellt: Der Tausch des Kassen-Logos für acht Millionen Schriftstücke pro Jahr wird nicht an einem Stichtag, sondern schrittweise umgesetzt.

Artikel von Christoph Kotanko Redakteur Innenpolitik c.kotanko@nachrichten.at