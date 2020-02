Krakow: "Korruptionsstaatsanwälte stehen immer im Auge des Taifuns"

Der von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) ausgelöste Streit um die Justiz bestimmt derzeit die politische Debatte. Kurz soll der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) parteipolitisch motivierte Ermittlungen in der Causa Casinos vorgeworfen haben, die sich insbesondere gegen seinen Ex-Finanzminister Hartwig Löger (VP) gerichtet hätten.

Einer, der sich seit geraumer Zeit als Jurist und Korruptionsjäger mit derartigen Konflikten befasst, ist Georg Krakow.

Krakow stand ab 2007 als Staatsanwalt im Bawag-Prozess selbst im Rampenlicht einer hochpolitischen Affäre. Danach wechselte er die Seite und wurde 2009 Kabinettschef von Justizministerin Claudia Bandion-Ortner (VP). In dieser Zeit begleitete Krakow den Aufbau der WKStA. Heute ist der 53-Jährige Anwalt bei Baker & McKenzie (Spezialgebiet: Compliance) und Vorstandsmitglied im Österreich-Ableger der Antikorruptionsplattform Transparency International (TI).

Keine politische Schlagseite

Dem Vorwurf, dass die Korruptionsstaatsanwälte eine politische Schlagseite (Stichwort: "rotes Netzwerk") hätten, tritt Krakow im Gespräch mit den OÖNachrichten entschieden entgegen: Er habe "bei der WKStA seit ihrem Bestehen nie eine parteipolitische Besetzung wahrgenommen". Diese sei schon jetzt gesetzlich verboten, weil "der bestgereihte Kandidat zu nehmen ist".

Für Krakow wären die aktuell vom Kanzler geäußerten Zweifel aber ein guter Grund, um im Dienste der Transparenz das Amtsgeheimnis aufzuheben. "Dann können die Begründungen für eine Besetzung veröffentlicht werden".

Immer wieder in die Kritik vor allem der betroffenen Parteien geraten die Staatsanwälte, wenn Details aus den Ermittlungen publik werden. Zuletzt in der Causa Casinos etwa Handy-Daten. Krakow glaubt dennoch nicht, dass "in der WKStA systematisch Akten geleakt werden". Schließlich gebe es "Verteidiger, Sachverständige, Dolmetscher, Kanzleihilfen, Beschuldigte und Geschädigte", die ebenfalls Einsicht hätten und "mitunter unterschiedliche Interessen verfolgen".

Eine Erfolgsgeschichte

Generell ist die WKStA für Krakow "sehr wohl eine Erfolgsgeschichte". Die bundesweite Fusion der Zuständigkeit für Wirtschaftskriminalität und Korruption sei eine Spezialisierung, "die Know-how" geschaffen habe. Klar sei, dass die Korruptionsstaatsanwälte "immer wieder im Auge des Taifuns stehen", weil sie "je nach Standpunkt für die einen zu milde, für die anderen zu streng agieren".

Um die Transparenz der Verfahren zu erhöhen, plädiert Krakow für eine Umwandlung des Weisungsrechts in ein Einspruchsrecht. Was dazu führen würde, dass nicht mehr übergeordnete Behörden über die Zulässigkeit von strittigen Ermittlungsschritten der Korruptionsstaatsanwälte bestimmen, sondern ein unabhängiges Gericht entscheidet.

Um die Effizienz vor allem im Hinblick auf die teilweise lange Verfahrensdauer zu steigern, verweist Krakow auf die Forderung von Transparency nach mehr Resourcen. In einem Bericht von Ex-Justizminister Clemens Jabloner ist für den gesamten Justizbereich von jährlich mindestens 90 Millionen Euro als notwendiges Budgetplus die Rede.

Die WKStA brauche außerdem "nicht nur ausreichend, sondern auch die richtigen Leute", sagt Krakow. Also Juristen mit Erfahrung und wirtschaftlichem Sachverstand, "um sich in die Menschen hineinversetzen zu können, gegen die sie ermitteln".

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at