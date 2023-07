Krähen werfen Steine auf das Parlament

Ein Ornithologe habe nun in einer unentgeltlich angebotenen Expertise die Verursacher der Schäden ausgemacht, wie die Parlamentsdirektion mitteilte. Demnach sollen junge Krähen kleine Steine auf das Glasdach werfen. Das sei, so der Vogelforscher, ein artentypisches Verhalten von Jungkrähen. Und es sei zu erwarten, „dass das weiterhin so passieren wird“.

Die Parlamentsdirektion will die Erkenntnisse nun in ihre Überlegungen einbeziehen, welche Maßnahmen man gegen die verspielten Krähen setzen könnte. Denkbar sei ein Netz, das über die Kuppel gespannt werden soll.

Krähen gelten als äußerst intelligente Tiere. Verhaltensexperimente mit Krähen haben in den vergangenen Jahren deren kognitive Fähigkeiten gezeigt, die in vielen Aspekten vergleichbar mit Primaten oder anderen Säugetieren sind. Ihre walnusskleinen Gehirne sind viel dichter mit Nervenzellen durchzogen. So können Krähen auch ausgeklügelte Werkzeuge basteln.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper