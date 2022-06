Korruptionsprozess: Hofer entlastet Strache

Mit Heinz-Christian Strache auf der Anklagebank und Norbert Hofer als Zeuge hatten gestern zwei Ex-FP-Chefs ihre Auftritte im Prozess um Postenkorruption. Hofer, der Strache nach der Ibiza-Affäre abgelöst hatte, hatte Entlastendes zu bieten.

Zwar habe auch Strache in der türkis-blauen Regierung an ihn als Infrastrukturminister Personalwünsche für Postenbesetzungen herangetragen. Aber "es gab nie ein ,Wenn du das nicht tust, dann ...‘", stellte Hofer, heute Dritter Nationalratspräsident, Interventionsdruck in Abrede. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) wirft Strache vor, sich vom Steyrer Immobilien-Unternehmer Siegfried Stieglitz mit Spenden und privaten Einladungen bestechen haben zu lassen.

Stieglitz habe er zum Asfinag-Aufsichtsrat wegen dessen Kenntnissen im Immobilienbereich gemacht. Er könne sich nicht daran erinnern, dass Strache seinem Freund den Posten versprochen hätte. Wie aus den Chats hervorgeht, hätte sich Stieglitz aber ohnehin ein ÖBB-Aufsichtsratsmandat erwartet. Dessen Enttäuschung über die Nichterfüllung führte Hofer auf ein Missverständnis zurück. Er habe Stieglitz nur zugesagt, er würde sich das Anliegen "ansehen". Der ÖBB-Aufsichtsratschef habe dann aber andere Pläne gehabt. Die WKStA hat in der Causa auch gegen Hofer ermittelt, das Verfahren aber eingestellt.

Erst nach Veröffentlichung des Ibiza-Videos will Hofer erfahren haben, dass Stieglitz an einen FP-nahen Verein 10.000 Euro gespendet hat. Der Prozess wird Mitte Juli fortgesetzt. (luc)