Korruption: Wiener VP-Chef muss vor Gericht

Karl Mahrer beim Landesparteitag am Freitag.

Im Wiener Wahlkampf (Termin 27. April) gibt es den ersten Knalleffekt: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat am Donnerstag mitgeteilt, dass man in der Causa Wienwert gegen insgesamt elf Personen umfangreiche Korruptionsanklagen am Wiener Landesgericht eingebracht habe. Darunter befinden sich mit dem Wiener VP-Chef Karl Mahrer und dem Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy (SP) zwei prominente Stadtpolitiker.