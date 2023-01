Korruption: Schlechtes Zeugnis für Österreich

Auch Kritik an Polit-Einfluss bei Vergabe von Spitzenposten in Polizei

Der jüngste Bericht der Staatengruppe des Europarats gegen Korruption (Greco) bescheinigt Österreich grobe Mängel bei der Bekämpfung und Prävention von Korruption. Das berichtet der "Standard".

Der Greco-Bericht, der dem "Standard" vorliege, basiere unter anderem auf einem Besuch von Greco-Mitarbeitern in Österreich im Juni 2022. Ein Schwerpunkt dieser fünften Evaluierungsrunde sei auf die Arbeit der Polizei gelegt worden. Demnach scheine Alltagskorruption im Bereich der Polizei in Österreich zwar kein Thema zu sein. Allerdings sei von mehreren Gesprächspartnern angemerkt worden, dass die Vergabe von Spitzenjobs in der Polizei unter starkem politischen Einfluss erfolge. Diese "unzulässige" Einflussnahme bei Postenvergaben gehöre abgestellt, so die Korruptionsbekämpfer.

Insgesamt würden in dem Bericht 19 Empfehlungen abgegeben. Dazu zählten die Umsetzung der EU-Whistleblower-Richtlinie, eine Cooling-off-Phase für Spitzenfunktionäre, die die Politik verlassen, die Offenlegung von Kontakten mit Lobbyisten sowie die Erstellung eines Verhaltenskodex für Minister und andere Spitzenpolitiker. Auch dass das Korruptionsstrafrecht noch nicht reformiert wurde, wird moniert. Hier legte die Regierung am Donnerstag aber – wie berichtet – ein entsprechendes Paket vor

Das Gremium wurde 1999 vom Europarat gegründet, Österreich ist seit 2006 dabei. Die Greco-Experten untersuchen regelmäßig, welche Maßnahmen die einzelnen Länder gegen Korruption ergreifen. Das Justizministerium verwies in einer Stellungnahme auf bereits erfolgte Maßnahmen für saubere Politik – neben dem Entwurf zum Korruptionsstrafrecht etwa auch die Reform des Parteiengesetzes.

