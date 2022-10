Korruption: Opposition erhöht Druck auf Regierung

Zwar hatte die grüne Klubchefin Sigrid Maurer vor dem Wochenende Betriebsamkeit in Sachen Anti-Korruption signalisiert und eine rasche Umsetzung der seit einem Jahr angekündigten Verschärfung des Korruptionsstrafrechts versprochen.

Doch die SPÖ will den Ankündigungen nicht so recht trauen, weshalb Vizeklubchef Jörg Leichtfried mit einem eigenen SP-Antrag in der Sondersitzung am Mittwoch den Druck auf die Regierung weiter erhöhen will: Gefordert werden darin härtere Strafen für Politiker bei Korruptionsvergehen. Dérzeit gilt für Amtsträger bei derartigen Delikten erst wenn die Schadens- oder Bestechungssumme 50.000 Euro übersteigt, ein maximales Strafmaß von zehn Jahren, darunter sind es fünf. Geht es nach der SPÖ, sollen künftig ohne Rücksicht auf die Schadenssumme bis zu zehn Jahre Haft möglich sein.

Ob die Koalition bis Mittwoch ihre Verhandlungen über die Gesetzesänderung finalisiert, ist offen. Geplant ist etwa die Ausweitung des Amtsträgerbegriffs – Bestechung und Korruption von Politikern soll schon strafbar sein, wenn diese bestimmte Leistungen vor Erlangen eines Amts versprechen. Einmal mehr wird die Regierung von ÖVP und Grünen auch einen Neuwahlantrag abschmettern müssen: SPÖ, FPÖ und Neos wollen geschlossen für ein vorzeitiges Ende der Legislaturperiode stimmen.

Die neue Emsigkeit ist den jüngsten Enthüllungen von Thomas Schmid geschuldet: Selbst Bundespräsident Alexander Van der Bellen hatte sich nach Bekanntwerden der Aussagen des früheren Generalsekretärs im Finanzministerium und Ex-ÖBAG-Chefs mahnend zu Wort gemeldet und eine "Generalsanierung" gefordert. Auch er will nun von der Regierung Taten sehen.

Äußerst heikel für die ÖVP wird es am Donnerstag, wenn Schmid im Untersuchungsausschuss befragt wird. Die türkise Verteidigungsstrategie gegen Schmids Anschuldigungen gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz, VP-Klubchef August Wöginger oder auch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka war bisher, ihm vorzuwerfen, nicht die Wahrheit zu sagen (für alle Genannten gilt die Unschuldsvermutung). Im U-Ausschuss steht Schmid unter Wahrheitspflicht, für Neos-Fraktionsführerin Stephanie Krisper bietet seine Aussage daher die Gelegenheit, "die Vorwürfe zu bestätigen". David Stögmüller von den Grünen sieht die Chance, "weiteren Verdachtsmomente, die wir schon haben", auf den Grund zu gehen.

Der Imageschaden für die Politik ist jedenfalls enorm: Laut aktueller Umfrage von Unique Research für das "profil" hält fast jeder zweite Österreicher alle Parteien "früher oder später" für korruptionsanfällig.