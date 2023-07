Koranverbrennung ein "Akt von Hass und Intoleranz"

"Bücherverbrennungen sind in meinen Augen immer verwerflich, erinnern sie uns doch an die dunkelsten Zeiten unserer Geschichte", sagte der Wiener Erzbischof am Wochenende. Dabei verwies Schönborn auf die Koranverbrennung vergangene Woche in Schweden, die zu scharfer Kritik in islamisch geprägten Ländern geführt hatte. Die Vernichtung heiliger Bücher, welcher Religion auch immer, sei "ein Akt von Intoleranz und Hass, der unsere christlichen und bürgerlichen Grundwerte mit Füßen tritt", kritisierte Schönborn.

Bei einer Demonstration in Stockholm war am vergangenen Mittwoch erstmals seit Monaten wieder ein Exemplar der Heiligen Schrift des Islams vor einer Moschee angezündet worden. Die Polizei hatte den Protest zuvor bewilligt, nachdem andere Aktionen dieser Art im Februar untersagt worden waren.

Schwedische Gerichte hatten geurteilt, dass die Polizei nicht das Recht habe, die Erlaubnis zu Koranverbrennungen zu verweigern.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.