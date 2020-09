Konzern kündigt Schnelltest noch für September an

Eine "grundsätzlich gute Nachricht", zunächst müsse aber die Funktionsfähigkeit untersucht werden, hieß es gestern von Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) zu der Ankündigung des Schweizer Pharmakonzerns Roche: Dieser will noch in diesem Monat einen Corona-Antigen-Schnelltest auf den Markt bringen. Der Test soll ohne Labor-Infrastruktur mit einem Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt werden, das Ergebnis dann innerhalb von 15 Minuten feststehen.

Im Rennen um einen Covid-19-Impfstoff ist auch ein österreichisches Unternehmen beteiligt. An einem der derzeit weltweit am weitesten vorangekommenen Projekte, jenes des US-Pharmakonzerns Pfizer und des deutschen Biotech-Unternehmens BioNTech, ist auch die Klosterneuburger Firma Polymun beteiligt. Sie stellt wichtige Bestandteile für die Kandidatenimpfstoff-Dosen her, die in der bereits angelaufenen Phase-3-Studie der klinischen Tests verwendet werden.

Geforscht zum Thema Corona wird auch an der Linzer Kepler-Uni (JKU). Ein Team um Pathologie-Professor Sigurd Lax, gemeinsam mit Kollegen der Med-Unis Graz und Wien, konnte nachweisen: Virale RNA des Virus kann auch noch mehrere Tage nach dem Tod von Covid-19-Opfern in deren Organen nachgewiesen werden.

