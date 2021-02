Konflikt um Abschiebungen: Griss-Kommission soll Ausweg finden

Beinahe wäre der Konflikt um die Abschiebung von Minderjährigen eine ernste Belastung der Koalition geworden. Doch gestern Nachmittag präsentierte Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) eine Idee: Er setzt als derzeit amtierender Justizminister eine Kommission ein, die sich mit dem Stellenwert von Kinderrechten bei den Entscheidungen zum Asyl- und Bleiberecht befassen soll.

Die Leitung der "Kindeswohlkommission" übernimmt die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofes und Ex-Neos-Abgeordnete Irmgard Griss.

Gemeinsam mit Experten wird sie Empfehlungen erarbeiten, wie Kindeswohl und Kinderrechte stärker berücksichtigt werden können. Ein erster Bericht soll Mitte des Jahres veröffentlicht werden. Das Griss-Team wird die aktuelle Praxis in Asyl- und Bleiberechtsverfahren über den gesamten Instanzenzug sowie die rechtlichen Rahmenbedingungen durchleuchten und europäisch vergleichen.

Kogler: "Bei Entscheidungen müssen wir immer zuerst an die Rechte und an das Wohl von Kindern denken. Vergangene Woche sind gut integrierte Kinder in ein Land abgeschoben worden, das sie nicht kennen. Das hat uns schmerzhaft vor Augen geführt, dass es Handlungsbedarf gibt."

Auch Griss will "alles tun, damit Kinder nicht Leidtragende sind".

Grüne ließen Nehammer allein

Die Abschiebungen waren auch ein Thema bei der Sondersitzung des Nationalrates. Eigentlich sollte es "nur" um das Corono-Demo-Verbot gehen. Dazu gab es einen Schlagabtausch zwischen FP-Klubchef Herbert Kickl und Innenminister Karl Nehammer. Zwei Misstrauensanträge gegen den VP-Politiker bekamen keine Mehrheit.

Bemerkenswert war, dass Nehammer auf der Regierungsbank keinerlei Beistand vom Koalitionspartner erhielt: Die Grünen hatten keinen Vertreter entsandt.

Die türkis-grünen Unstimmigkeiten wollten SP und Neos ausnützen, indem sie Anträge einbrachten, die eigentlich der Haltung der Grünen zum humanitären Bleiberecht entsprechen.

Diese hatten sich jedoch im Vorfeld schon festgelegt, nicht mit der Opposition zu stimmen, um die Koalition nicht zu gefährden.

