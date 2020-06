"Kommt nicht": Kurz beendet Debatte um Corona-Impfpflicht in Österreich

Wann ein Impfstoff gegen das Covid-19-Virus verfügbar sein wird, ist noch völlig unklar. In der Debatte darüber, ob es eine verpflichtende Corona-Impfung geben soll, kommen aus der Bundesregierung aber klare Signale: Nachdem sich im Mai schon Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) gegen eine Impfpflicht ausgesprochen hatte, lehnte sie nun auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) ab.

"Es gibt in Österreich keine Impfpflicht, und wir werden auch keine einführen", legte sich Kurz im ORF-Radio fest, "aber ich sag schon dazu, viele Krankheiten sind deshalb ausgerottet worden, weil viele Menschen bereit waren, sich impfen zu lassen." Er selbst würde sich impfen lassen, "allein deshalb, um andere zu schützen".

Damit stellte sich Kurz gegen die Meinung etwa des oberösterreichischen Landeshauptmannes Thomas Stelzer (VP). Wenngleich er von einer hohen freiwilligen Impf-Nachfrage rechne, sehe er "bei dem Ausmaß an Leid und wirtschaftlichen Folgen" die Notwendigkeit zur Verpflichtung, sagte Stelzer (die OÖN berichteten). Auch der oberösterreichische Ärztekammerpräsident Peter Niedermoser hatte sich für eine Corona-Pflichtimpfung ausgesprochen. In Österreich gibt es zwar einen empfohlenen Impfplan, aber keine Verpflichtungen zur Immunisierung.

Spitäler: Neue Besuchsregeln

Am Samstag hatte Anschober eine Lockerung des Besuchsverbots in Spitälern angekündigt. In Oberösterreich präzisierte die für Gesundheit zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) die künftige Landesregelung.

Ab Freitag, 5. Juni, soll in allen oberösterreichischen Spitälern die "Vier mal eins"-Regelung gelten: Ein einzelner Patient wird an einem Tag von einer Person eine Stunde lang besucht werden dürfen. Konkrete Zeiten werden die Spitäler noch festlegen, die Besuchsmöglichkeiten werden aber in den Nachmittagsstunden sein. Der Besuch von Kindern wird ebenso gelockert, ab dem 5. Juni dürfen beide Eltern die Kinder besuchen, allerdings nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd einmal täglich je eine Stunde. Das gilt analog auch für die Väter neugeborener Kinder.

Die Schleusen vor den Kliniken bleiben bestehen. Patienten werden an den Schleusen auch weiterhin auf Symptome untersucht, bevor sie das Krankenhaus betreten dürfen.

"Maske ab" in der Schule Bild: APA/HELMUT FOHRINGER

Ohne Maske zurück aus den Pfingstferien

Nächste Phase der Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen: Mit der Rückkehr der Schüler aus den Pfingstferien morgen, Mittwoch, fällt die Schutzmaskenpflicht an den Schulen, kündigte Bildungsminister Heinz Faßmann (VP) am Wochenende an. Unverändert fortgesetzt wird die Teilung der Klassen ab 19 Schülern sowie der Schichtbetrieb. Auch die aktuellen Stundenpläne bleiben bis Schulschluss aufrecht. Turnunterricht kann schulautonom am Nachmittag an den regulären Unterricht angehängt werden. Für die Schüler ist die Teilnahme freiwillig. Das kommende Schuljahr im Herbst soll nach den derzeitigen Plänen ohne Einschränkungen „normal“ beginnen.

Begrüßt wurde Faßmanns Ankündigung von Vertretern anderer Parteien. „Ich plädiere seit Tagen für ein Aufheben der Maskenpflicht“, sagte etwa der Kärtner SP-Landeshauptmann Peter Kaiser. Auch die Neos begrüßten die Lockerungen, hätten sich aber auch die Umstellung von Schicht- auf Normalbetrieb in den Volksschulen gewünscht.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Sebastian Kurz

Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.