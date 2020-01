Koglers Weg in die Hofburg führt über Salzburg

Für Sebastian Kurz und Werner Kogler geht es heute in die zweite Etappe auf dem Weg zu ihrem türkis-grünen Regierungsprojekt, wobei der VP-Obmann die deutlich leichtere Übung vor sich hat. Strenggenommen braucht Kurz die Zustimmung des heute in Wien tagenden Bundesparteivorstandes gar nicht einzuholen. Dennoch werden Programm und Personalpaket wohl einstimmig abgenickt. Die ersten Reaktionen der schwarzen Länder- und Bündechefs waren einhellig positiv.

Das gilt auch für jene grünen Landesgruppen, die sich bisher zu Wort gemeldet haben, was etwa angesichts der mitzutragenden restriktiven Asylpolitik durchaus überrascht. So sprach Salzburgs Grünen-Chef Heinrich Schellhorn von einem "Brückenschlag". Auch die Chefs der steirischen und der burgenländischen Grünen, Lambert Schönleitner und Regina Petrik, erwarten nun in den Gremien "grünes Licht" und eine "hohe Zustimmung".

Die erste Nagelprobe führt Kogler schon heute nach Salzburg, wo er zunächst dem erweiterten Bundesvorstand Rede und Antwort steht. In diesem Zirkel mit der parteiintern größten Dichte an Funktionären mit (Landes-)Regierungserfahrung sind sechs Stunden angesetzt, um die Details des 326-seitigen Koalitionspakts zu erörtern. Echte Widerstände sind hier kaum zu erwarten.

Auch am entscheidenden Samstag will sich das Team um Kogler nicht dem Vorwurf aussetzen, die 276 Delegierten beim Bundeskongress unter Zeitdruck zu überrumpeln. Schon um 10 Uhr beginnen die Vorberatungen in Salzburg. Abgestimmt wird am grünen Bundeskongress wohl erst in den Abendstunden – mit guten Erfolgsaussichten für Kogler.

Von Sonntag bis Dienstag verlagert sich das Geschehen in die Wiener Hofburg. An den ersten beiden Tagen lädt Bundespräsident Alexander Van der Bellen die designierten Regierungsmitglieder einzeln zum Vorstellungsgespräch, ehe er zum Abschluss das komplette Kabinett Kurz II zur Angelobung bitten wird. (luc)

Artikel von Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik l.mayringer@nachrichten.at