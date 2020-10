Kogler zu Sobotka: "Würde Vorsitz nicht länger ausüben"

"Ich würde ihm einen Rat geben: Ich an seiner Stelle würde den Vorsitz nicht länger ausüben bis diese etwaigen oder tatsächlichen Widersprüche geklärt sind", sagte der Grünen-Chef in der "ZiB 2" des ORF am Freitagabend angesichts anhaltender Kritik an Sobotka.

Nach SPÖ und NEOS haben zuletzt auch die Grünen Sobotka aufgefordert, den Vorsitz ruhen zu lassen. Grund dafür waren bekannt gewordenen Zahlungen des Glücksspielkonzerns Novomatic an Vereine im Umfeld des Nationalratspräsidenten. Zu den Aufforderungen, Sobotka möge den Vorsitz ruhen lassen, sagte Kogler: "Die Parlamentarier und Parlamentarierinnen genießen hier mein Vertrauen - insbesondere die Grünen". Es gebe "offenkundig für die meisten Fraktionen hier noch Aufklärungsbedarf in ein paar Causen, die hier untersucht werden". Gleichzeitig betonte er, dass er den Nationalratspräsidenten während der Koalitionsverhandlungen schätzen gelernt habe.

In der "ZiB2 sprach der Vizekanzler nicht nur über den Ibiza-U-Ausschuss, sondern auch über das Gerücht, dass ein zweiter Lockdown geplant sei, die Corona-Strategie der Bundesregierung für die nächsten Wochen und Monate, die Flüchtlingssituation nach dem Brand in Moria und das Pfandsystem für Einwegflaschen. Das Interview in voller Länge:

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

U-Ausschuss kommende Woche ganz im Zeichen von "Prikraf"

Der Ibiza-Untersuchungsausschuss steht kommende Woche ganz im Zeichen der Causa "Prikraf". Hinter dem sperrigen Kürzel verbirgt sich der Privatanstalten-Finanzierungsfonds, der in den Fokus der Abgeordneten geraten ist, weil Spender von ÖVP und FPÖ von Gesetzesänderungen unter Türkis-Blau profitiert haben sollen. Am Donnerstag werden dazu ein Privatklinikbetreiber sowie ÖGK-Generaldirektor Bernhard Wurzer und (der derzeit stellvertretende) ÖGK-Obmann Matthias Krenn befragt.

Beim Prikraf handelt es sich um einen Fonds, aus dem Privatspitäler Geld bekommen, sofern sie medizinisch notwendige Leistungen für Pflichtversicherte erbringen. Wer daraus Leistungen erhält, ist gesetzlich festgeschrieben. Der Vorwurf lautet, dass ein FPÖ-Spender 2018 Aufnahme fand, nachdem er beim damaligen Vizekanzler Heinz-Christian Strache mehrmals dafür vorstellig geworden war. Auch wurde unter Türkis-Blau das Volumen des Topfes erhöht, wovon wiederum auch ein ÖVP-Spender profitierte.

Sobotka lässt sich vertreten

Dass der Donnerstag der einzige Befragungstag in der Woche ist, liegt daran, dass am Mittwoch der Nationalrat auf Verlangen der FPÖ zu einer Sondersitzung zum Thema Asyl und Integration zusammentritt. Die für diesen Tag anberaumte U-Ausschuss-Sitzung wird daher laut Parlamentskorrespondenz auf den 20. Oktober verschoben.

Zwischenzeitlich etwas ruhiger dürfte es kommende Woche in der Diskussion um den Vorsitz von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) werden, denn Sobotka wird sich kommende Woche vom ÖVP-Abgeordneten Andreas Hanger vertreten lassen. Beendet ist sie aber noch lange nicht, zumal zuletzt auch die Grünen Sobotka den Rückzug nahe gelegt hatten. ÖVP-Fraktionsführer Wolfgang Gerstl ortete deswegen gar eine "neue Vierer-Koalition" gegen Sobotka.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Werner Kogler

Wolfgang Sobotka Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.