Kogler: "Zäune helfen - wenn überhaupt - nur bedingt, oder gar nicht"

"Ich meine, andere Lösungen sind besser", sagte er Donnerstagabend in der ZiB2 in Bezug auf die Grenzzaun-Debatte und warnte vor dem vorrangigen Generieren von Zeitungsüberschriften. Wichtig sei, dass die Grenzschutzbehörde Frontex massiv gestärkt werde. "Zäune helfen hier - wenn überhaupt - nur bedingt, oder gar nicht", so Kogler. Die Erfahrung in anderen Ländern zeige das.

Bezüglich des Vetos Österreichs gegen den Schengen-Beitritt Bulgariens und Rumäniens bekräftigte er den Wunsch, dass man im ersten Halbjahr 2023 während der schwedischen Ratspräsidentschaft oder auch im Halbjahr danach eine Lösung erreiche und auch die Niederlande überzeuge. Insgesamt könne das Problem besser gelöst werden, wenn andere Auflagen in den betreffenden Ländern erfüllt würden, meinte Kogler.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Trotz all der gegensätzlichen Standpunkte würde der Vizekanzler der bisherigen türkis-grünen Regierungsarbeit ein gutes Zeugnis ausstellen: Grüne Themen seien sehr wohl umgesetzt worden, man habe sich definitiv nicht zu viel vorgenommen. Freilich, den gewünschten Ausbau eines "gläsernen Staates" gebe es noch nicht. Bezüglich Transparenz habe man jedoch bereits große Schritte gemacht. "Wir haben eines der strengsten Parteienfinanzierungs- und Transparenzgesetze in Europa", so Kogler. Ab Anfang des kommenden Jahres werde es verpflichtend sein, dass alle in Auftrag gegebenen Studien veröffentlicht werden müssten. "In unserem Ressort haben wir das immer schon so gemacht. Jetzt ist es dann eine Vorgabe für alle."

Es fehle nun noch ein Lückenschluss was die Antikorruptionsgesetzte betrifft. "Ich gehe davon aus, dass wir im Jahr 2023 die Fundamente fertig haben, sodass man es beschließen kann", sagt Kogler.

"Es ist verwerflich"

Schwenk auf eines der wichtigsten Themen für den Koalitionspartner ÖVP: Wie halten es die Grünen mit den derzeitigen Fluchtbewegungen in Europa? Konkret: Flüchtende, die im steirischen Spielberg in Zelten untergebracht werden. "Es schmerzt mich", sagt Kogler. Besonders, weil es sich um sein Heimatbundesland handelt. Die Bundesbetreuungsagentur habe nun aber andere Lösungen gefunden, die dort untergebrachten Menschen bekämen eine feste Unterkunft. Überhaupt seien die Zelte mittlerweile ja praktisch überall rückgebaut. Das Problem sieht der Vizekanzler ganz klar bei den Bundesländern: Sie würden ihre Pflichten aus Vereinbarungen nicht erfüllen. "Da ist verwerflich", so Kogler.

Und wie gut ist es ums Koalitionsklima bestellt? Es sei "insgesamt besser": "Ich glaube, in diesen Kriegs- und Krisenzeiten sind Neuwahlen mit fünf Monaten an Wahlkampf und vier Monaten Koalitionsverhandlungen nicht das Richtige."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper