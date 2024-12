Kogler in der ZiB2: "Große Reformen, aber auch einige Fehler"

Grünen-Chef Werner Kogler war am 19. Dezember zu Gast bei Martin Thür in der ZiB2.

"Hinterlassen die Grünen der neuen Regierung einen Scherbenhaufen?", fragt ZiB2-Moderator Martin Thür zu Beginn des Gesprächs, und spricht dabei Österreichs schwächelnde Wirtschaft, die steigende Arbeitslosigkeit und das Budgetloch an. In den letzten fünf Jahren seien große Reformen gelungen, entgegnet Grünen-Chef Werner Kogler: Klimaschädliche Emissionen seien gesenkt und die Teuerung abgefangen worden. Etwa für Alleinerziehende bleibe netto jetzt wesentlich mehr.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Hat schon dramatischere Schuldenstände gegeben"

Was die Budgetzahlen betrifft, sei es jetzt an der Zeit, sinnvoll zu sparen, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Kogler erinnert an die Finanzkrise und die damals "konstruktive" Oppositionspolitik der Grünen. Ob die Geldbörse unter der grünen Regierungsbeteiligung zu locker gesessen habe? "Man kann immer darüber reden, wo hätte sinnvollere Ausgabenpolitik gemacht werden können", entgegnet der ehemalige Vize-Kanzler, "über weite Strecken war sie sehr sinnvoll".

Lesen Sie auch: Budgetloch bleibt Knackpunkt bei den Koalitionsverhandlungen

"Wir sind der Kreisverkehr Europas"

In den nächsten vier bis sieben Jahren müssten 6 Milliarden Euro eingespart werden. Das sei nicht wenig, aber machbar. Ansetzen will der Grünen-Chef etwa bei den klimaschädlichen Subventionen und spricht sich gegen den Ausbau weiterer Autobahnen aus. Gemessen an Fläche und Bevölkerungszahl habe Österreich die meisten Autobahnen. Stattdessen will er in kleinere Straßenbaulösungen investieren. Die seien billiger, schneller und würden die Bevölkerung entlasten. Kogler lobt auch den CO2-Preis als "gescheite Sache". Umweltverschmutzung bekomme damit einen Preis.

Das könnte Sie auch interessieren: Verzögerung als neue Klima-Taktik

Mehr zum Thema Außenpolitik Nehammer deutet Lockerung der Syrien-Sanktionen an BRÜSSEL. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat nach dem EU-Gipfel in Brüssel eine schrittweise Lockerung der Sanktionen gegen Syrien in Aussicht ... Nehammer deutet Lockerung der Syrien-Sanktionen an

Weniger Ausgaben, gleiches Niveau

Sinnvoll erachtet der Grünen-Chef auch die Photovoltaik-Förderung. Einer sozial schwächeren Familie zu ermöglichen, den Heizkessel zu tauschen, sei eine richtige Maßnahme. Beim Klimabonus gehe es ihm um die Menschen, außerdem werde die Maßnahme in ganz Europa gelobt. Auf Fossilprojekte müsse künftig verzichtet werden. Zuversichtlich gibt sich der Grünen-Politiker im Hinblick auf die Budgetlage: "Wir können ein gleiches Niveau an Leistung in Pflege, in der Bildung oder im Gesundheitswesen erreichen - mit weniger Ausgaben."

"Schwer, sich gegen ÖVP durchzusetzen"

Offene Kritik übt Kogler unterdessen an der ÖVP, gesteht aber auch "einige Fehler" aus den eigenen Reihen ein. Die Konsequenz aus den schlechten Wahlergebnissen für die Grünen in diesem Jahr sei ein weiterhin starker Zusammenhalt als Team. Das Ziel sei, zurück zu den historischen Höchstständen zu kommen. Beim Klimaschutz plädiert Kogler für einen schärferen Kurs: "Wir dürfen uns inhaltlich nicht mehr alles gefallen lassen [...], da waren wir ein bisschen zu naiv." Auch persönlich habe er den ein oder anderen Fehler gemacht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper