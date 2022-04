Kogler für Mehrwertsteuersenkung auf Grundnahrungsmittel

Es müsse aber gesichert sein, dass die Steuersenkung an die Konsumenten weitergegeben wird, also nicht die Handelskonzerne daran verdienen, sagte er in Zeitungs- und ORF-Interviews.

Ablehnend gab sich Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) im Gespräch mit den OÖN. "Maßnahmen sollten zielgerichtet sein. Die Gießkanne wäre das falsche Mittel", sagte er. Zudem verwies Nehammer auf die bereits geschnürten zwei Entlastungspakete. Dazu komme noch die Steuerreform.

Wie berichtet, hat SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner die Regierung aufgefordert, angesichts der explodierenden Preise die Mehrwertsteuer für Lebensmittel auf null zu setzen. Dies ist mit einer neuen EU-Richtlinie nun möglich. Kogler wollte sich in den Interviews nicht auf Details festlegen. Das nächste "Paket" gegen die Teuerung werde gerade berechnet. Man müsse Treffsicherheit sicherstellen - und deshalb dürfe man eben nicht alle Lebensmittel steuerbegünstigen.

Die "schlechteste aller Ideen" ist für Kogler, die Mineralölsteuer zu senken, um die Teuerung der Spritpreise zu dämpfen. Auch dies wäre nicht treffsicher, man würde "SUV-Fahrer" begünstigen - und zudem sei zu befürchten, dass die Ölkonzerne diese Steuersenkung nur begrenzt an die Autofahrer weitergeben. Wenig begeistert ist der Grünen-Chef von der von der ÖVP ins Auge gefassten Abschaffung der kalten Progression. Das würde dem untersten Einkommensdrittel - das am stärksten unter der Teuerung leide - am wenigsten nützen.

Video: Kogler spricht im "ORF-Report" über Teuerungen und Energieimporte

Pendler profitieren vom Teuerungspaket

Der Nationalrat beschließt am heutigen Mittwoch ein Paket gegen Teuerung, das sich nicht zuletzt an Pendler richtet. Denn das Pendlerpauschale wird befristet bis Mitte kommenden Jahres um 50 Prozent angehoben. Der so genannte Pendler-Euro wird gar vervierfacht. Weiters vorgesehen sind eine Senkung der Erdgas- und der Elektrizitätsabgabe sowie eine steuerliche Vergünstigung für Agrardiesel.

FPÖ und Neos werden aber jeweils versuchen, dem Thema einen eigenen Dreh zu geben. Die Freiheitlichen haben die Teuerung zum Inhalt der "Aktuellen Stunde" zu Beginn der Sitzung gemacht, die Neos planen eine "Dringliche Anfrage" zum Thema. Die "Aktuelle Europastunde" dreht sich ebenfalls auf pinke Initiative um die Sicherheit der Energieversorgung.

Im Livestream ab 9 Uhr: Die Aktuelle Stunde der FPÖ

Ganz kommt man an Corona auch nicht vorbei. Denn das Maßnahmengesetz, das Basis für die allfällige Verhängung von Ausgangsbeschränkungen ist, wird präventiv bis Mitte kommenden Jahres verlängert. Ebenfalls auf der Agenda der Abgeordneten ist ein Paket, das sich u.a. mit höheren Strafen gegen die Tuning-Szene richtet. Explizit unter Strafe gestellt werden unter anderem die Manipulation von Pkw-Motoren, um Explosionsgeräusche zu erzeugen und Fahrweisen wie rasches Anfahren oder abruptes Abbremsen.

Auch die Änderungen bei der Sozialhilfe sollen heute im Nationalrat eingebracht und vor dem Sommer beschlossen werden. Die Regierung hat ein Paket geschnürt, um diverse Härtefälle bei der Sozialhilfe zu beseitigen. Profitieren können etwa pflegende Angehörige, Arbeitnehmer mit sehr geringen Einkommen oder Menschen aus betreuten Wohneinrichtungen. Zudem wird der Bezieherkreis an sich ein wenig ausgeweitet.

Video: Im Nationalrat wird heute darüber debattiert, wie mit den Teurungen in allen möglichen Lebensbereichen umgegangen wird.