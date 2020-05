Kogler: "Es wird nicht die Supermarktkassierin die Krise zahlen können"

"Wenn aber eine Debatte stattfindet, wer über Steuern hier wieder was beitragen soll, ja dann werden die Millionäre und Milliardäre bei den ersten sein, die aufgerufen sind (...), hier einen Beitrag zu leisten", sagte er im ORF. "Es wird nicht die Supermarktkassierin die Krise zahlen können", wiederholte er seine bereits Anfang der Woche geäußerte Ansicht. Offen sei aber der Zeitpunkt für den Start über diese Diskussion: "Das ist ein offener Punkt. Momentan ist die Stabilisierung und die Konjunkturbelebung im Vordergrund", betont er. In der ORF-Sendung "Hohes Haus" sprach Kogler über die Herausforderungen der aktuellen Corona-Krise und die schwerwiegenden Auswirkungen auf den Bundeshausalt. Das Interview zum Nachschauen:

In der Frage des Budgets stellte sich Kogler hinter Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP). Er verteidigte diesen gegen den Vorwurf der Opposition, der Minister würde mit veralteten Zahlen operieren, da diese ja durch die aufgrund der Coronakrise zu erwarteten Kosten nicht halten werden. "Wir gehen davon, dass wir irgendwo zwischen vier bis neun Prozent Einbruch in der Wirtschaftsleistung haben", so der Grünen-Chef. Dies sei ein "dicker Unterschied" von fünf Prozentpunkten, was in absoluten Zahlen 20 Milliarden Euro Unterschied bedeute.

Niemand könne derzeit sagen, wie hoch der Einbruch tatsächlich sein wird. "Der Finanzminister hat da meine volle Unterstützung, dass das jetzt unseriös wäre, das zu prognostizieren und deshalb werden ja keine genauen Zahlen reingeschrieben", sagte Kogler.

700 Millionen Euro für Gemeinnützige

Der von der Regierung angekündigte Fonds für gemeinnützige Organisation, mit dem auch zahlreichen Kulturvereinen geholfen werden soll, soll laut Kogler voraussichtlich 700 Millionen Euro umfassen und über ein halbes Jahr zur Verfügung stehen. Das sagte er am Sonntag in der ORF-Sendung "Hohes Haus".

Man werde dafür eine Institution beauftragen, die die Verteilung der Gelder abwickeln werde. Aufgrund des Umfangs der Unterstützungssummen geht Kogler davon aus, dass so "zumindest ein Teil oder sogar ein Großteil" der entstandenen Schäden abgedeckt werden können.

Kogler, der keine weiteren Details nannte, geht davon aus, "dass wir ein Paket haben werden, das sich sehen lassen kann." Er habe viel Verständnis für die Sorgen und Anliegen der Kulturschaffenden und habe auch deren Kritik angenommen. Für größere Kulturinstitutionen werde man eigene Lösungen finden.

