Kogler zu Sparplänen: „Es ist eine glatte Steuererhöhung“

Diskutieren wollte Moderatorin Margit Laufer eigentlich mit den Verhandlern August Wöginger (ÖVP) und FPÖ-Budget- und Finanzsprecher Hubert Fuchs. Keiner der beiden folgte allerdings der Einladung ins ZiB-Studio. So blieb es am Donnerstag an Werner Kogler, das geplante blau-schwarze Sparpaket ausführlich zu sprechen. Und zu sagen hatte Kogler wenig überraschend genug. Hätte man den Klimabonus und die weiteren Klimaschutzmaßnahmen, die nun abgeschafft bzw. gekürzt werden sollen, besser gesetzlich absichern sollen, wollte Laufer von Kogler gleich zu Beginn wissen. Alles sei eine Frage der Mehrheiten, so Kogler. Vor allem aber sei das, was hier passiere, „ökonomisch unvernünftig, ökologisch sowieso schädlich.“

Es gebe sinnvolles Sparen, diese Art sei aber „dumme, planlose Kürzerei“. Zu erwarten seien massive Einschnitte bei den Installateuren, Elektrikern und im Baugewerbe, „bis hin zur ökologischen Industrie“. Das heiße: Weniger Wirtschaftswachstum und damit weniger Steuereinnahmen, „da wird massiv Schaden angerichtet“.

"Da wird ja gelogen, dass sich die Balken biegen"

Zur Abschaffung des von den Grünen in ihrer Regierungszeit eingeführten Klimabonus, hat Kogler deutliche Worte: „Da wird ja gelogen, dass sich die Balken biegen. Jetzt ist es eine glatte Steuererhöhung“. Denn die CO2-Bepreisung, zu deren Ausgleich der Klimabonus eingeführt wurde, soll bleiben. 1000 Euro Mehrbelastung, rechnet er vor, werde auf eine durchschnittliche 5-köpfige Familie zukommen.

Dass auch Wirtschaftsexperten die Abschaffung des Klimabonus als sinnvolle Maßnahme einordnen, wie Laufer anmerkte, und im Vergleich zur steuerlichen Belastung durch die CO2-Bepreisung zu viel ausbezahlt wurde, ließ Kogler so nicht stehen: Das Finanzministerium habe die Höhe im Vorfeld nicht richtig eingeschätzt.

Sei es nicht ein Fehler gewesen, mit dem Klimabonus übermäßig zu fördern, obwohl das Geld, wie im Budgetloch ersichtlich, nicht da war, will Laufer von Kogler wissen. „Na na, der Reihe nach“, bremste Kogler ein. Die Systematik der Klimaschutzförderungen habe schließlich dazu beigetragen, „dass wir jetzt wirtschaftlich noch besser dastehen als es sonst wäre, um Gottes Willen“. Zudem habe Österreich Klimaziele zu erfüllen. „Wir haben angefangen zu regieren, da ist der österreichische Klimaschutz ‚a hinige Kraxn am Pannenstreifen‘ gewesen. Wir sind sofort auf die Überholspur gegangen.“

"Budget war Maastricht-konform"

Hätte man nicht besser Maßnahmen beschlossen, die man sich auch leisten kann? „Das haben wir. Das Budget, das wir vorgelegt haben und das vom Nationalrat beschlossen wurde, war Maastricht-konform. Die Wirtschaftsprognosen haben nicht gehalten.“ Das Defizit gehe weniger auf den Bund, als mehr auf Länder, Gemeinden und die Stadt Wien zurück. „Ich würde mir wirklich wünschen, dass man einmal Ursachenforschung betreibt. Es gackern alle mit dem lauten Megafon herum und schauen sich die Grunddaten nicht an.“

„Unverantwortlich, unfassbar, eigentlich ungeheuerlich“

„Unverantwortlich, unfassbar, eigentlich ungeheuerlich“ findet Kogler die gescheiterten Koalitionsverhandlungen zwischen ÖVP, SPÖ und Neos. Mit dem Verhalten der drei Parteien sei es genau so gekommen, wie es alle Parteien im Wahlkampf zu verhindern angekündigt hätten: Herbert Kickl könnte Bundeskanzler werden. Für Kogler ist das letzte Wort diesbezüglich aber noch nicht gesprochen. Der ÖVP legt er ans Herz, die Verhandlungen mit der SPÖ wieder aufzunehmen. „Die Hände, auch unsere, sind nach wie vor ausgestreckt. Denn es ist nicht gescheit, einen Rechtsextremen ins Kanzleramt zu lassen.“

Er selbst wird das allerdings nicht mehr lange anleiten. Kogler will, wie bereits angekündigt, nicht mehr als Spitzenkandidat in die nächste Wahl gehen. Im Sommer könnte es einen Wechsel an der Spitze der Grünen geben. Was ist ihm bei einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger wichtig? „Wichtig ist mir, dass die Teamarbeit so weiterläuft, dass die Entscheidung gemeinsam passiert.“ Konkret nennt er Leonore Gewessler, Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder, Alma Zadic und Sigrid Maurer. „Wir werden in dieser Konstellation gut weiterarbeiten, davon können Sie ausgehen.“

