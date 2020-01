Kogler: "Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge"

Werner Kogler, geboren 1961 in Hartberg in der Steiermark, ist Österreichs erster grüner Vizekanzler. Im Interview spricht der Parteichef über die Entstehung der türkis-grünen Koalition und über ihre Aussichten.

OÖNachrichten: Herr Vizekanzler, ÖVP-Chef Kurz war Ihr politischer Gegner, nun ist er Ihr Verbündeter. Wie schwer war der Übergang?

Werner Kogler: Ich habe mich mit den Mehrheitsinteressen in Österreich zu verbünden versucht. Und die waren so gelagert, dass eine Regierung aus ÖVP und FPÖ nach all den Vorkommnissen nicht erneut zum Zug kommen sollte. Türkis-Blau wäre ja nicht völlig ausgeschlossen gewesen, am ehesten über den Weg einer Minderheitsregierung. Die Verbindung mit der ÖVP ist eine Folge davon.

Wie sehr misstrauen Sie Kurz?

Wir haben die Sondierungen nicht nur aus inhaltlichen Gründen ausführlich angelegt, sondern auch, um Vertrauensbildung zu betreiben. Jetzt vertraue ich ihm, so weit die Erfahrung reicht – und die ist ja ganz gut. Solange wir einander nicht richtig reinlegen, wird das Vertrauen weiter wachsen.

Warum haben die Grünen nicht versucht, das Finanzministerium zu bekommen?

Wir Grüne hatten uns darauf verständigt, nicht von Ressortüberschriften auszugehen, sondern von den Aufgaben darunter. Als Erstes haben wir auf ein Großressort gespielt, das fast ein Doppelressort ist: Klimaschutz plus Infrastruktur. Das Finanzministerium war eine Zeit lang schon ein Thema. Aber dann hätten wir ein zweites größeres Ressort mit Pflege, Gesundheit und Konsumentenschutz nicht durchgesetzt. Es ist ja immer alles eine Preisfrage.

Einen Finanz-Staatssekretär hätten Sie nicht durchgebracht?

Ich erinnere mich gut, als Andreas Schieder – den ich gerne mag – Finanzstaatssekretär war (2008 bis 2013, Anm.), aber von den Informationen – damals gab es eine Finanzkrise und Bankenaffären – abgeschnitten wurde. Mit uns hat die Ministerin Maria Fekter mehr Informationen ausgetauscht als mit ihm. Das hat mich geprägt. Die Mitbeeinflussung der Finanz- und Budgetpolitik kann auch ohne Staatssekretär gelingen. Die Informationen müssen wir sowieso bekommen, sonst gibt es eine Krise.

Von der Basis gab es viel Zustimmung und etwas Kritik. Wie ist Ihre Beziehung zur Basis?

Mein Bezug zur Basis ist unmittelbar. Mir ist wichtig, dass ich verstanden werde. Ich wäre auch vor dem Bundeskongress zu Basisveranstaltungen gegangen, wäre Zeit dafür geblieben. Aber insgesamt gilt: Das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Ich habe immer mit dem Clint-Eastwood-Prinzip argumentiert. Dirty Harry reitet in die Stadt – und der Rest ergibt sich.

Sie wollen die Abgabenquote unter 40 Prozent senken, keine neuen Schulden machen und Punkte umsetzen, die Geld kosten. Wie soll sich das ausgehen?

Am Ende der Verhandlungen hat der Fiskalrat mehrjährige Prognosen abgeliefert. Wenn die Wirtschaft nicht komplett einbricht, sind wir eineinhalb bis zwei Milliarden Euro im Plus. Wir sind bei der Vermessung des Budgetpfads sogar von einem leichten Minus – 400 bis 500 Millionen Euro – ausgegangen. Insofern ist da ein gewisser Spielraum.

Wären Sie bereit, die Verfassung zu ändern, um eine Sicherungshaft zu ermöglichen?

Wozu wir bereit sind, sehen wir, wenn wir dort sind. Die Verfassungskonformität bezieht sich meiner Meinung nach auf die bestehende Verfassung. Möglicherweise gibt es da Interpretationsunterschiede. Andere lesen das so, als könnte die Verfassung geändert werden. Wir leuchten auf der bestehenden Basis überhaupt einmal aus, ob das möglich ist.

Glauben Sie, dass die Sicherungshaft in Kraft treten wird?

Das weiß ich nicht. Ich sehe jedenfalls dringlichere Themen und Probleme zu lösen.

Hat Sie in den vergangenen Wochen etwas überrascht?

Offen gesagt nein. Aber die Leute um Kurz, die die Fäden in der Hand haben, sind schon sehr straight unterwegs. Das müsste einen nicht wundern, sonst wären die nicht so erfolgreich gewesen, allen voran mit der Mitterlehner-Ablöse. Wenn man es erlebt, ist es noch einmal was anderes. Sie haben alle Bücher im Regal, insbesondere jenes von Machiavelli.

