Kocher stellt höheren Bildungsweg für Lehrberufe vor

Damit sollen Absolventen eines Lehrberufes neue Möglichkeiten für eine „fortführende Ausbildung“ als Alternative zum akademischen Weg geboten werden. Das Fortbildungsangebot müsse je nach Bedarf und von Branche zu Branche selbst entwickelt werden. Es richte sich unter den etwa 230 Lehrberufen in Österreich vor allem an jene rund 100, in denen derzeit keine Meister- oder Befähigungsprüfung angeboten wird. Kocher sprach deshalb von einem „Meilenstein nach der Einführung der Fachhochschulen“ vor 30 Jahren.

Derzeit gebe es in Österreich rund 1,6 Millionen Menschen mit Lehrabschluss, sagt Mariana Kühnel, stellvertretende Wirtschaftskammer-Generalsekretärin. In einer Umfrage hätten 54 Prozent den Wunsch nach einer weiterführenden Ausbildung geäußert. Die HBB sei ein zentraler Baustein, um dem teils massiven Fachkräftemangel gegenzusteuern und gegenüber Deutschland und der Schweiz, wo es derartige Angebote bereits gibt, aufzuholen. Besonderes Interesse an neuen Fortbildungsangeboten sieht Kühnel etwa in Branchen, die sich mit Klima, Energie und Mobilitätswende beschäftigen. So könnten sich über die HBB in absehbarer Zeit etwa „Dachdecker zum Photovoltaikmonteur oder Rauchfangkehrer zum Energieberater“ weiterbilden. Kocher geht davon aus, dass die Höherqualifizierungen „ein bis zwei Jahre“, berufsbegleitend oder in Vollzeit in Anspruch nehmen würden. In Sachen Finanzierung sieht er die Unternehmen in der Verantwortung. Er rechne mit einem großen Angebot von den Bildungsinstituten der Kammern.

Polaschek, dessen Ressort an dem eben in Begutachtung geschickten Gesetzesentwurf mitgewirkt hat, verwies darauf, dass junge Fachkräfte mit HBB nicht nur “maßgeschneiderte Qualifikationen“, sondern im Rahmen des „Nationalen Qualifikationsrahmens“ (NQR) auch eine international anerkannte „Abschlussbezeichnung“ erhalten würden. Polaschek sprach von einer „gleichwertigen, aber nicht gleichartigen“ Alternative zu Studien an Universitäten oder Fachhochschulen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Lucian Mayringer Redakteur Innenpolitik Lucian Mayringer