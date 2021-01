Kocher: "Ich komme als unabhängiger Experte in diese Regierung"

In der Politik können Entscheidungen schnell fallen. Samstag spätabends erhielt der Chef des Instituts für Höhere Studien, Martin Kocher, einen Anruf. Kurz darauf beriet er sich mit seiner Ehefrau darüber, ob er neuer Arbeitsminister werden solle. Um 13 Uhr wurde er am Sonntag von Bundeskanzler Sebastian Kurz (VP) als Nachfolger von Christine Aschbacher (VP) vorgestellt. Bereits heute wird Kocher von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angelobt.

"Das kam alles für mich überraschend", räumte Kocher gestern bei seiner Präsentation ein. In normalen Zeiten hätte er seinen "schönen Job" als IHS-Chef nicht aufgegeben. Aber es seien keine normalen Zeiten, Österreich stecke in der größten Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. "Ich glaube, es ist richtig, Verantwortung zu übernehmen", begründete der 47-Jährige seinen Schritt in die Politik.

Video: IHS-Chef Kocher ersetzt Aschbacher

Kocher, gebürtiger Salzburger, hatte neben seiner Funktion im IHS auch noch den Vorsitz im Fiskalrat inne; beide Positionen sind nun nachzubesetzen. Daneben lehrte er Verhaltensökonomie in Wien und Göteborg. Der neue Minister hat kein Parteibuch. "Ich komme als unabhängiger Experte in diese Regierung", sagte Kocher. Zuletzt habe er sich vor 25 Jahren in der Studentenpolitik engagiert.

In seinem Statement umriss er die drei wichtigsten Herausforderungen: Eindämmung der Pandemie und Abfederung der Arbeitslosigkeit bis zum Sommer. Im zweiten Schritt will er die eigenen Prognosen des IHS widerlegen, wonach in Österreich die Arbeitslosigkeit bis 2024 steigt. Und als dritte Aufgabe sieht er die "Zukunft der Arbeit" – und damit auch die Bekämpfung des Fachkräftemangels.

Video: ORF-Wirtschaftsredakteur Dieter Bornemann analysiert im Studio die Bestellung Martin Kochers zum neuen Arbeitsminister.

"Es gibt keine Einarbeitungszeit. Wir werden voll mit heute Nachmittag losstarten und die Herausforderungen angehen", zeigte sich Kocher startbereit. Kurz pflichtete bei: In der aktuellen Krise sei es wichtig, "dass überall auf Hochtouren gearbeitet wird".

Kocher wird sich ausschließlich auf die Arbeitsagenden fokussieren. Die Kompetenzen Familie und Jugend, die zuvor in Aschbachers Ressort angesiedelt waren, wandern zu Susanne Raab (VP). Die Ministerin für Integration und Frauen erhält die Agenden dazu, weshalb das Bundesministeriengesetz geändert werden muss. SPÖ und Neos kritisierten, dass Frauen- und Familienpolitik vermischt würden.

Vorschusslorbeeren

Reihenweise gab es gestern Vorschusslorbeeren für Kocher. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) nannte den neuen Regierungskollegen einen "klugen Ökonomen und vorausschauenden Experten". Er bedankte sich zudem via Twitter bei Aschbacher für die gute Zusammenarbeit.

Auch SP-Vizeklubchef Jörg Leichtfried lobte Kochers Qualifikation, er werde aber an seinem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit zu messen sein. Neos-Sozialsprecher Gerald Loacker bot dem neuen Arbeitsminister pinke Unterstützung an. Er bedauerte, dass die Regierungsumbildung nicht für einen großen Wurf genutzt wurde, um auch Gesundheits- und Sozialressort zu entkoppeln. Einzig FP-Klubobmann Herbert Kickl zeigte sich kritisch: Kocher sei ein beinharter wirtschaftsliberaler Theoretiker.

Die Sozialpartner begrüßten die Entscheidung. An Kochers wirtschaftspolitischer Expertise bestehe kein Zweifel, sagte ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian. Wirtschaftskammer-Boss Harald Mahrer freute sich, dass der Forderung der Wirtschaft, den Posten mit einem Top-Experten zu besetzen, nachgekommen worden sei.

"Das Regierungsteam ist Sache von Bundeskanzler Sebastian Kurz", ließ Steiermarks Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (VP), der mit Aschbacher ein Regierungsmitglied verliert, wissen.

Die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (VP) zeigte sich mit der Wahl höchst zufrieden. Gemunkelt wird, dass Mikl-Leitner Kocher favorisiert habe, der an der Erstellung des niederösterreichischen Konjunkturprogramms mitgewirkt hat. (gana)