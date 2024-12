Koalitionsverhandlungen: Van der Bellen glaubt an Ende "irgendwann im Jänner"

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) war in der Früh zu einem Gespräch in der Präsidentschaftskanzlei, am frühen Nachmittag folgte SPÖ-Chef Andreas Babler. Am Nachmittag wird dann auch noch die Neos-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger bei Van der Bellen erwartet.

Der Bundespräsident geht davon aus, dass sich die Regierungsverhandlungen bis ins neue Jahr ziehen werden. "Ich gehe von Jänner irgendwann aus", das sei normal, wenn man sich die Dauer der letzten Koalitionsverhandlungen anschaue, sagte Van der Bellen gegenüber dem ORF bei einer Gassirunde mit seinem Hund Juli zwischen den ersten beiden Gesprächen.

"Angespannte Budgetsituation"

Über Inhaltliches wollten niemand am Montag Auskunft geben. Die Gespräche seien Teil des vereinbarten regelmäßigen Austausches über den Fortschritt der Regierungsverhandlungen, hieß es aus der Präsidentschaftskanzlei. Vor zwei Wochen waren die drei Spitzen der Koalitionsverhandler zuletzt zu Gesprächen bei Van der Bellen in der Hofburg.

Analyse zum Thema: Budget als heißes Eisen der Koalitionsverhandlungen

Babler verwies beim Eintreffen bei der Präsidentschaftskanzlei einmal mehr auf die angespannte Budgetsituation als schwierigste Hürde bei den aktuellen Verhandlungen. Man arbeite aktuell "mit Hochdruck" daran, eine nachhaltige Budgetkonsolidierung zu schaffen. Die Verhandlungen würden "professionell" laufen, was die Struktur anbelange, so Babler.

Gespräche in entscheidender Phase

Die türkis-rot-pinken Koalitionsverhandlungen befinden sich drei Wochen nach dem Startschuss in der entscheidenden Phase. Gegen Ende der Woche sollen die Untergruppen eine erste Zwischenbilanz an die Steuerungsgruppe liefern. Anfang der Woche sollen die drei obersten Verhandler erneut zusammenkommen, um strittige Punkte zu klären. Einen konkreten Termin gibt es dafür noch nicht, am Montag werde das Treffen voraussichtlich nicht mehr stattfinden, hieß es von mehreren Seiten.

Die Stimmung bei den Gesprächen sei sehr gut, versicherte eine rote Verhandlerin. Es seien sichtlich alle bemüht, inhaltlich konstruktiv zu arbeiten. Noch vage ist weiterhin der Zeitplan. Dass es noch vor Weihnachten zu einer Einigung kommt, wurde von einem Vertreter der NEOS am Montag so gut wie ausgeschlossen. Türkis-Grün habe 2019 zum selben Zeitpunkt mit den Verhandlungen begonnen und es sei Jänner geworden bis zum Abschluss, gab er zu bedenken. Dass es mit drei Parteien schneller gehe, sei nicht zu erwarten.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper